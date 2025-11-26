Trump promete que la persona que tiroteó dos guardias nacionales pagará un "precio alto"

Washington, Estados Unidos.-El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prometió este miércoles que la persona que disparó contra dos agentes de la Guarida Nacional cerca de la Casa Blanca "pagará un precio muy alto" por ello.

"El animal que disparó a los dos guardias nacionales, ambos gravemente heridos y ahora en hospitales separados, también está gravemente herido, pero, a pesar de todo, pagará un precio muy alto", declaró en su red Truth Social.

"Que Dios bendiga a nuestra Gran Guardia Nacional y a todas nuestras Fuerzas Armadas y del Orden. Son personas verdaderamente extraordinarias", agregó el mandatario, quien se encuentra en su mansión Mar-a-Lago de Florida con motivo del puente de Acción de Gracias.

Al menos dos agentes de la Guardia Nacional sufrieron este miércoles disparos en un tiroteo que se produjo cerca de la Casa Blanca, informó la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem.