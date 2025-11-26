Mueren los dos agentes de la Guardia Nacional heridos en tiroteo cerca de la Casa Blanca

Washington, Estados Unido.-Al menos dos agentes de la Guardia Nacional de Estados Unidos resultaron heridos por disparos durante un tiroteo registrado este miércoles cerca de la Casa Blanca, informó la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.

"Por favor, únanse a mí para orar por los dos guardias nacionales que fueron baleados hace unos momentos en Washington D. C.", declaró Noem en la red social X.

Un sospechoso fue detenido y la zona se encuentra acordonada, anunció la Policía capitalina a través de redes sociales.

"La Casa Blanca está al tanto y monitorea activamente esta trágica situación. El presidente ha sido informado", dijo en un comunicado Karoline Leavitt, portavoz de Donald Trump, quien se encuentra en Florida.