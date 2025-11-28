Ascienden a 174 los muertos por las inundaciones en Indonesia

Yakarta.- Las autoridades de Indonesia elevaron este viernes a 174 el total de fallecidos por las inundaciones tras hacer el recuento en tres provincias de la isla de Sumatra (oeste), donde equipos de rescate buscan a 79 personas desaparecidas.

En su último balance, la Agencia Nacional para la Gestión de Desastres (BNPB) explicó que solo en Sumatra del Norte se han registrado 116 decesos y 42 desaparecidos, a lo que se suman 35 muertos en Aceh (extremo norte de la isla) y 23 en la provincia de Sumatra Occidental.

En estas dos regiones también buscan a 37 personas reportadas como desaparecidas.

Hasta ahora, las autoridades y los equipos de rescate han completado la evacuación de casi 13.000 familias en estas tres provincias, donde hoy continuaron las lluvias pero con una intensidad menor que en los días previos.

Sin embargo, el acceso a varias zonas sigue restringido debido al colapso de varios puentes, que terminaron arrastrados por las corrientes de agua, y a los deslizamientos de tierra que bloquean algunas carreteras que vertebran la región.