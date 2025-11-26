Muere niño arrollado por camión mientras se ocultaba bajo un cartón en Nicaragua

Estelí, Nicaragua.- Un menor de apenas 7 años perdió la vida la tarde del martes —25 de noviembre— tras ser arrollado por un camión repartidor de gaseosas en el barrio Gerardo brocks de Estelí, Nicaragua.
De acuerdo con la información preliminar, el menor se encontraba jugando en la calle cuando decidió esconderse debajo de unos cartones que estaban abandonados en un basurero clandestino.
Momentos después, el conductor de un camión repartidor de gaseosas pasó por el lugar y no se percató de la presencia del niño. Terminó arrollándolo hasta quitarle la vida.
La tragedia quedó captada en video por una cámara de seguridad de un negocio cercano a la escena donde ocurrió el hecho. Las imágenes han conmocionado a la población nicaragüense e internacional.
En el video se logra ver como el menor se escondía de un amigo debajo de unos cartones. Momentos después, el conductor del camión paso por encima de él sin percatarse de la tragedia que acababa de protagonizar.
Su pequeño amigo llegó a la escena y se percató del cuerpo del menor; impactado por lo que acababa de ver, corrió a avisarle a las personas que estaban en el lugar.
Los vecinos constataron que el menor se encontraba sin vida. Posteriormente, las autoridades correspondientes llegaron al lugar y acordonaron la escena para proceder con el levantamiento del cuerpo.
Los familiares del pequeño también llegaron al lugar, sin poder evitar las lágrimas y los gritos por la dolorosa escena.