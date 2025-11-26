Muere niño arrollado por camión mientras se ocultaba bajo un cartón en Nicaragua

Estelí, Nicaragua.- Un menor de apenas 7 años perdió la vida la tarde del martes —25 de noviembre— tras ser arrollado por un camión repartidor de gaseosas en el barrio Gerardo brocks de Estelí, Nicaragua.

De acuerdo con la información preliminar, el menor se encontraba jugando en la calle cuando decidió esconderse debajo de unos cartones que estaban abandonados en un basurero clandestino.

Momentos después, el conductor de un camión repartidor de gaseosas pasó por el lugar y no se percató de la presencia del niño. Terminó arrollándolo hasta quitarle la vida.