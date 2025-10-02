El pequeño Jonny Gómez, de 12 años, desapareció y fue hallado sin vida en Intibucá

Intibucá, Honduras.- Un menor de 12 años, identificado como Jonny Machado Gómez, fue encontrado sin vida este jueves 2 de octubre en Agua Caliente, San Juan, Intibucá, tras haber sido reportado como desaparecido dos días antes. De acuerdo con la información preliminar, el niño habría sido atropellado por un vehículo y luego lanzado a la orilla de la carretera CA-11, donde autoridades y pobladores se presentaron ante la impactante escena.

Hasta el momento se desconoce la identidad del responsable del hecho, mientras las autoridades policiales mantienen las investigaciones para esclarecer el caso.