El pequeño Jonny Gómez, de 12 años, desapareció y fue hallado sin vida en Intibucá

El cuerpo sin vida de Jonny Machado Gómez, de 12 años, fue encontrado a la orilla de la carretera CA-11 en Agua Caliente, San Juan, Intibucá

Un niño de 12 años, identificado como Jonny Machado Gómez, fue hallado muerto este jueves en Agua Caliente, San Juan, Intibucá.

Intibucá, Honduras.- Un menor de 12 años, identificado como Jonny Machado Gómez, fue encontrado sin vida este jueves 2 de octubre en Agua Caliente, San Juan, Intibucá, tras haber sido reportado como desaparecido dos días antes.

De acuerdo con la información preliminar, el niño habría sido atropellado por un vehículo y luego lanzado a la orilla de la carretera CA-11, donde autoridades y pobladores se presentaron ante la impactante escena.

Hasta el momento se desconoce la identidad del responsable del hecho, mientras las autoridades policiales mantienen las investigaciones para esclarecer el caso.

Tampoco está claro si el menor se transportaba en su bicicleta o caminaba al momento del accidente, ni qué hacía fuera de casa. Sus familiares no han brindado mayores detalles sobre la situación.

El menor formaba parte del club de fútbol infantil Águilas Nueva Generación, que expresó sus condolencias en redes sociales.

“Nuestro Club Aguilitas lamentamos tu fallecimiento. Fue un honor jugar contra ti en el torneo de selección infantiles”, publicó el equipo en memoria del menor.

