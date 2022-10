Maniatado hallan cadáver de niño de 11 años en Lempira

GRACIAS, LEMPIRA.-Un menor de apenas 11 años de edad fue hallado con las manos atadas y tirado a la orilla de la carretera CA-11, a la altura de la comunidad de Villamil, en Gracias Lempira.

El pequeño fue identificado como Josué Abel Miranda Aguilar, quien estudiaba en la Escuela Juan Lindo de la comunidad.

La madre llegó hasta el lugar donde estaba el cadáver del menor y comentó que llevan varios meses recibiendo amenazas.

“A mí se me perdió hace un año otro hijo de 14 años; hasta el día de hoy no sé nada de él, a mi hijo de 11 años que encontramos sin vida ahorita me lo amenazaban y a mí también me pasan amenazando”, confesó la acongojada señora.

De igual manera, contó que Josué Abel le dijo la noche del viernes que saldría a comprar a la pulpería, pero no regresó y fue hasta la mañana de este sábado 1 de octubre que una de las vecinas le informó del infortunado incidente.

Al llegar vio la dantesca escena donde el menor de 11 años tenía las manos atadas con una cuerda y los ojos vendados con una tela.

Hasta el momento se desconocen los motivos del dantesco crimen ni quienes lo habrían perpetrado.

La familia del pequeño y los vecinos de la zona piden a las autoridades más seguridad en la zona.