Vecinos frustran entrega de notas de extorsión en Santa Bárbara

El sujeto fue detenido por los pobladores, quienes lo entregaron a la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado; será procesado por el delito de extorsión

  • Actualizado: 16 de diciembre de 2025 a las 07:07
El hombre entregaba notas extorsivas a negocios de la zona cuando fue detenido por los ciudadanos.

 Foto: Cortesía.

Santa Bárbara, Honduras.- Un joven fue capturado este lunes en el municipio de Santa Bárbara cuando presuntamente distribuía notas de extorsión dirigidas a comerciantes del casco urbano, hecho que generó alarma entre la población y motivó la intervención de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (DIPAMCO).

De acuerdo con información preliminar, vecinos de la zona sorprendieron al sospechoso mientras entregaba mensajes extorsivos atribuidos a una estructura criminal que se hace llamar “Cartel de Santa Rosa”. Las notas iban dirigidas a propietarios de distintos negocios y habrían sido repartidas en varios puntos del centro de la ciudad.

El seguimiento del individuo fue posible gracias al apoyo de cámaras de vigilancia instaladas en comercios del sector, lo que permitió ubicarlo y detenerlo en la avenida La Independencia cuando intentaba continuar con la distribución de los mensajes.

En redes sociales circularon imágenes del momento posterior a la captura, donde se observa al sospechoso inmovilizado dentro del baúl de un vehículo, situación que provocó diversas reacciones entre los ciudadanos.

Posteriormente, agentes de la DIPAMCO llegaron al lugar y asumieron el control del caso, iniciando las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y proceder conforme a la ley.

Las autoridades no descartaron que el detenido esté vinculado a una red dedicada a la extorsión que opera en la zona occidental del país.

