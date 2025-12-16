  1. Inicio
Motociclistas que murieron en la CA-5 acostumbraban a realizar recorridos grupales por la zona

El accidente ocurrió en la Cuesta de la Virgen. Cuatro motociclistas resultaron heridos en el percance vial

Los motociclistas impactaron contra el vehículos pesado de manera frontal; uno murió en el lugar, el segundo camino al hospital.

Foto: Cortesía.

Tegucigalpa, Honduras.- Dos conductores de motocicleta perdieron la vida y otros cuatro resultaron heridos al impactar de frente con un camión en la carretera CA-5, a inmediaciones del sector de la Cuesta de la Virgen en Comayagua.

Los dos fallecidos solo fueron identificados como Miguel y Jesser. El fatal accidente de tránsito se registró la tarde del domingo y los cuerpos fueron reclamados por los familiares en el lugar donde expiraron.

Se informó que los dos jóvenes que perdieron la vida eran motociclistas que junto a otros amigos manejaban por la carretera CA-5 ya que acostumbraban a realizar recorridos en grupo y cuando circulaban por la cuesta el camión les invadió el carril, por lo que impactaron de frente al automotor.

Uno de los motociclistas expiró en el lugar del accidente debido a la gravedad de las heridas y el otro cuando era trasladado al Hospital Santa Teresa de Comayagua.

Se dio a conocer que otros cuatro jóvenes que también participaban en la actividad recreativa también chocaron de frente con el camión al no poder controlar los vehículos de dos ruedas.

El camión que provocó el fatal accidente quedó atravesado en uno de los carriles de la transitada vía de comunicación en Comayagua. Agentes de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) llegaron al lugar para iniciar las investigaciones del caso.

El conductor del camión fue requerido por los agentes policiales para determinar su participación en el percance vial y si es declarado culpable deducirle las responsabilidades que establece la Ley de Tránsito

