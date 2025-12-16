Motociclistas que murieron en la CA-5 acostumbraban a realizar recorridos grupales por la zona

Los dos fallecidos solo fueron identificados como Miguel y Jesser. El fatal accidente de tránsito se registró la tarde del domingo y los cuerpos fueron reclamados por los familiares en el lugar donde expiraron.

Tegucigalpa, Honduras.- Dos conductores de motocicleta perdieron la vida y otros cuatro resultaron heridos al impactar de frente con un camión en la carretera CA-5, a inmediaciones del sector de la Cuesta de la Virgen en Comayagua .

Se informó que los dos jóvenes que perdieron la vida eran motociclistas que junto a otros amigos manejaban por la carretera CA-5 ya que acostumbraban a realizar recorridos en grupo y cuando circulaban por la cuesta el camión les invadió el carril, por lo que impactaron de frente al automotor.

Uno de los motociclistas expiró en el lugar del accidente debido a la gravedad de las heridas y el otro cuando era trasladado al Hospital Santa Teresa de Comayagua.

Se dio a conocer que otros cuatro jóvenes que también participaban en la actividad recreativa también chocaron de frente con el camión al no poder controlar los vehículos de dos ruedas.

El camión que provocó el fatal accidente quedó atravesado en uno de los carriles de la transitada vía de comunicación en Comayagua. Agentes de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) llegaron al lugar para iniciar las investigaciones del caso.