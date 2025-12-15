A puñaladas matan a un hombre en Villanueva, Cortés

Villanueva, Cortés.- Un nuevo hecho violento se registró ayer en el municipio de Villanueva, Cortés, donde un hombre perdió la vida de manera violenta en la colonia Colinas de Suiza 3, ubicada en la comunidad de Dos Caminos.

La víctima fue reconocida como Óscar Abilio Vásquez García, quien fue encontrado sin signos vitales en una vía pública, con múltiples lesiones causadas por arma blanca. El hallazgo ocurrió en horas del mediodía.

El crimen fue reportado por vecinos del sector, quienes alertaron a las autoridades a través del sistema de emergencias 911, lo que provocó el desplazamiento inmediato de unidades policiales al lugar.

Una vez en la escena, los agentes establecieron un perímetro de seguridad para preservar los indicios relacionados con el homicidio y evitar la contaminación del área.