A puñaladas matan a un hombre en Villanueva, Cortés

El cuerpo sin vida fue trasladado a la morgue de San Pedro Sula, donde se le practicó la autopsia; de desconoce si los familiares se presentaron a reclamar el cadáver

  • Actualizado: 15 de diciembre de 2025 a las 07:44
El cadáver de la víctima presentaba varias heridas provocadas por arma blanca.

 Foto: Cortesía.

Villanueva, Cortés.- Un nuevo hecho violento se registró ayer en el municipio de Villanueva, Cortés, donde un hombre perdió la vida de manera violenta en la colonia Colinas de Suiza 3, ubicada en la comunidad de Dos Caminos.

La víctima fue reconocida como Óscar Abilio Vásquez García, quien fue encontrado sin signos vitales en una vía pública, con múltiples lesiones causadas por arma blanca. El hallazgo ocurrió en horas del mediodía.

El crimen fue reportado por vecinos del sector, quienes alertaron a las autoridades a través del sistema de emergencias 911, lo que provocó el desplazamiento inmediato de unidades policiales al lugar.

Una vez en la escena, los agentes establecieron un perímetro de seguridad para preservar los indicios relacionados con el homicidio y evitar la contaminación del área.

Posteriormente, personal de Medicina Forense realizó el levantamiento cadavérico, mientras que equipos especializados de investigación dieron inicio a las diligencias para determinar el móvil del crimen y dar con los responsables.

