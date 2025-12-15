“Esperamos que antes del 30 de diciembre tengamos presidente”: Karim Qubain, presidente del CCIC

Tegucigalpa, Honduras.- Garantizar certidumbre, paz y prosperidad tras las elecciones generales es una función que le compete al Consejo Nacional Electoral (CNE), según el presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), Karim Qubain. Qubain sostuvo que las autoridades deben poner primero a Honduras antes que los intereses particulares o partidarios y actuar conforme lo dicta la ley, de lo contrario, advirtió que “el pueblo y Dios los van a castigar”. “No queremos celebraciones con heridos o con muertos. Por favor, pongan a Honduras primero y después cualquier otro interés particular o interés partidario”, expresó Qubain. El presidente de la CCIC se mostró confiado y afirmó: “Estamos más que seguros de que el pueblo hondureño ama a Honduras, cada quien a su manera. Esperamos y respetamos a las autoridades, esas autoridades que van a definir el futuro democrático de Honduras”.

Recriminó que "amenazar y prometer problemas" no es la salida y aseguró que "eso el pueblo hondureño no lo quiere; quiere certidumbre, quiere paz, quiere prosperidad para cada uno de ellos y sus familias". "Las autoridades han sido elegidas para servir al pueblo, es el trabajo de ellos; si no, Dios los va a castigar", reiteró Qubain. El empresario también se refirió a las elecciones generales en Chile, que, a diferencia de Honduras, anunciaron a su ganador pocas horas después del cierre de urnas. "El pueblo de Chile no es mejor que nosotros. Nosotros tenemos autoridades de gran calibre y eso es lo que esperamos de ellos", manifestó. A dos semanas de las elecciones generales, Honduras aún no cuenta con resultados oficiales. Nasry Asfura, del Partido Nacional, mantiene una ventaja sobre Salvador Nasralla, del Partido Liberal, de más de 40, 000 votos.