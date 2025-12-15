Por problemas personales habrían matado a dos hombres en Gualaco, Olancho

Olancho, Honduras.- Dos hombres perdieron la vida de manera violenta la tarde del sábado, luego de que sujetos armados los interceptaran y les dispararan en reiteradas ocasiones.
El hecho se registró en el barrio Colegio, en las afueras de la vivienda de las víctimas. Los fallecidos fueron identificados como Wilson Duarte Oliva y Ángel Colindres, conocido como “El Chele”.
De acuerdo con información no oficial, varios hombres llegaron hasta el lugar donde se encontraban las víctimas, les dispararon y posteriormente huyeron con rumbo desconocido.
De inmediato, vecinos y familiares acudieron a la escena para brindarles los primeros auxilios; sin embargo, confirmaron que ambos ya se encontraban sin vida.
Agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) se presentaron en el lugar y realizaron las indagaciones correspondientes.
Las autoridades investigan si el doble crimen estaría relacionado con asuntos personales de las víctimas. Los cuerpos fueron llevados a la morgue, posteriormente los entregaron a sus parientes