Por problemas personales habrían matado a dos hombres en Gualaco, Olancho

Los hombres estaban en el portón de su vivienda cuando fueron atacados a disparos por desconocidos. Los familiares trataron de auxiliarlos, pero murieron de manera inmediata debido a las heridas

  • Actualizado: 15 de diciembre de 2025 a las 06:45
Los cuerpos quedaron uno a pocos metros del otro. Varios curiosos se hicieron presentes a la escena del crimen.

Foto: Cortesía.

Olancho, Honduras.- Dos hombres perdieron la vida de manera violenta la tarde del sábado, luego de que sujetos armados los interceptaran y les dispararan en reiteradas ocasiones.

El hecho se registró en el barrio Colegio, en las afueras de la vivienda de las víctimas. Los fallecidos fueron identificados como Wilson Duarte Oliva y Ángel Colindres, conocido como “El Chele”.

De acuerdo con información no oficial, varios hombres llegaron hasta el lugar donde se encontraban las víctimas, les dispararon y posteriormente huyeron con rumbo desconocido.

De inmediato, vecinos y familiares acudieron a la escena para brindarles los primeros auxilios; sin embargo, confirmaron que ambos ya se encontraban sin vida.

Agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) se presentaron en el lugar y realizaron las indagaciones correspondientes.

Las autoridades investigan si el doble crimen estaría relacionado con asuntos personales de las víctimas. Los cuerpos fueron llevados a la morgue, posteriormente los entregaron a sus parientes

