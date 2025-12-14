Joven madre de tres niños muere en accidente de motocicleta en Atlántida

Atlántida, Honduras.-Una mujer perdió la vida la noche del sábado tras verse involucrada en un accidente de motocicleta en la comunidad de Monte Negro, municipio de La Masica, departamento de Atlántida.
La víctima fue identificada como Yeimi Elizabeth Quiroz Castellanos, de 26 años, quien, de acuerdo con el reporte preliminar, perdió el control del vehículo de dos ruedas y se estrelló contra un poste del tendido eléctrico.
Producto del fuerte impacto, la joven sufrió heridas de gravedad que obligaron a su traslado inmediato en una ambulancia del Cuerpo de Bomberos hacia el hospital Atlántida, en la ciudad de La Ceiba.
Pese a la atención brindada por el personal médico, Quiroz Castellanos falleció debido a la severidad de las lesiones provocadas por el accidente.
El hecho ha generado consternación entre los habitantes de la comunidad de Monte Negro, quienes lamentaron la muerte de la joven ocurrida durante la noche del sábado.
Yeimi Elizabeth Quiroz Castellanos era madre de tres niños, dejando un profundo pesar entre sus familiares, amigos y vecinos.