Hallan cadáver de un hombre en una cuneta en Puerto Cortés

Cortés, Honduras.-El cadáver de un hombre fue encontrado dentro de una cuneta ubicada en el barrio El Porvenir de Puerto Cortés, en el norte de Honduras.

Hasta el momento se desconoce la identidad del hombre, que aparenta tener entre 20 y 30 años de edad.

El cuerpo del hombre fue encontrado por las personas que caminaban por el lugar, quienes informaron del hecho a las autoridades policiales.

Agentes de la Policía Nacional, el Cuerpo de Bomberos y Medicina Forense llegaron al lugar para iniciar con las pesquisas en el caso.