Hallan cadáver de un hombre en una cuneta en Puerto Cortés

Las autoridades investigan si la muerte del hombre fue accidental o si fue dejado en el lugar luego de ser asesinado

  • Actualizado: 14 de diciembre de 2025 a las 10:14
Hallan cadáver de un hombre en una cuneta en Puerto Cortés

El cadáver del hombre estaba dentro de la cuneta que estaba llena de agua.

 Foto: Captura de video

Cortés, Honduras.-El cadáver de un hombre fue encontrado dentro de una cuneta ubicada en el barrio El Porvenir de Puerto Cortés, en el norte de Honduras.

Hasta el momento se desconoce la identidad del hombre, que aparenta tener entre 20 y 30 años de edad.

El cuerpo del hombre fue encontrado por las personas que caminaban por el lugar, quienes informaron del hecho a las autoridades policiales.

Agentes de la Policía Nacional, el Cuerpo de Bomberos y Medicina Forense llegaron al lugar para iniciar con las pesquisas en el caso.

Los bomberos realizaron el rescate del cadáver y los forenses lo trasladaron hasta la morgue de la zona, donde se realizará la respectiva autopsia e identificación.

Hasta el momento se desconoce la causa de muerte, aunque de manera preliminar se investiga si el hombre recibió un golpe y luego cayó en la cuneta o si se trata de un accidente.

