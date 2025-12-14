FF AA celebran 200 años de creación del Ejército con despliegue militar en clima de tensión poselectoral

Tegucigalpa, Honduras.– En medio de un clima político marcado por incertidumbre y tensión poselectoral, las Fuerzas Armadas de Honduras salieron este domingo a las calles de la capital para conmemorar los 200 años de creación del Ejército, con un desfile de gran magnitud que nunca antes no se había visto.
El desfile avanzó por el bulevar Suyapa, donde varios accesos permanecieron cerrados durante algunas horas. Algunas personas se preguntaban cuál era el objetivo de ese desfile militar en diciembre y sin todavía salir de las elecciones, en las que pesa la incertidumbre en el nivel presidencial.
Carrozas, tropas de infantería, pelotones de las academias militares, vehículos castrenses y unidades de artillería formaron parte del recorrido, en el que participaron alrededor de cuatro mil efectivos.
La escena, imponente para algunos, fue interpretada por otros como una exhibición de “músculo” institucional en un momento políticamente sensible.
El Ejército celebró su bicentenario -institución creada el 11 de diciembre de 1825-, como una muestra de su poderío militar.
Aunque las autoridades castrenses enmarcaron el acto como una conmemoración histórica y protocolaria, el contexto no pasó desapercibido en momentos en que el oficialismo amenaza con no reconocer las elecciones.