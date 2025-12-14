FF AA celebran 200 años de creación del Ejército con despliegue militar en clima de tensión poselectoral

Tegucigalpa, Honduras.– En medio de un clima político marcado por incertidumbre y tensión poselectoral, las Fuerzas Armadas de Honduras salieron este domingo a las calles de la capital para conmemorar los 200 años de creación del Ejército, con un desfile de gran magnitud que nunca antes no se había visto.

El desfile avanzó por el bulevar Suyapa, donde varios accesos permanecieron cerrados durante algunas horas. Algunas personas se preguntaban cuál era el objetivo de ese desfile militar en diciembre y sin todavía salir de las elecciones, en las que pesa la incertidumbre en el nivel presidencial.