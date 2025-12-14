  1. Inicio
FF AA celebran 200 años de creación del Ejército con despliegue militar en clima de tensión poselectoral

El acto, de gran magnitud, se desarrolló en el bulevar Suyapa, donde varios accesos fueron cerrados. El despliegue llama la atención en momentos en que el oficialismo dice no reconocer el proceso electoral

  • Actualizado: 14 de diciembre de 2025 a las 10:38
El despliegue se realiza cuando aún no se disipa la incertidumbre sobre el resultado presidencial.

 Foto: David Romero/EL HERALDO.

Tegucigalpa, Honduras.– En medio de un clima político marcado por incertidumbre y tensión poselectoral, las Fuerzas Armadas de Honduras salieron este domingo a las calles de la capital para conmemorar los 200 años de creación del Ejército, con un desfile de gran magnitud que nunca antes no se había visto.

El desfile avanzó por el bulevar Suyapa, donde varios accesos permanecieron cerrados durante algunas horas. Algunas personas se preguntaban cuál era el objetivo de ese desfile militar en diciembre y sin todavía salir de las elecciones, en las que pesa la incertidumbre en el nivel presidencial.

Oposición pide a las FF AA respetar fin al estado de excepción aprobado en sesión extraordinaria
Helicópteros militares sobrevolando la capital de Honduras fueron parte de las actividades.

Carrozas, tropas de infantería, pelotones de las academias militares, vehículos castrenses y unidades de artillería formaron parte del recorrido, en el que participaron alrededor de cuatro mil efectivos.

La escena, imponente para algunos, fue interpretada por otros como una exhibición de “músculo” institucional en un momento políticamente sensible.

El Ejército celebró su bicentenario -institución creada el 11 de diciembre de 1825-, como una muestra de su poderío militar.

Aunque las autoridades castrenses enmarcaron el acto como una conmemoración histórica y protocolaria, el contexto no pasó desapercibido en momentos en que el oficialismo amenaza con no reconocer las elecciones.

Para cuidarse la espalda, Roosevelt busca dejar a leales en cúpula de las FF AA

Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
