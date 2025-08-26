Nada prueba que Xiomara Castro puso a disposición las Fuerzas Armadas para apoyar a Maduro

Tegucigalpa, Honduras.- Enviaron al WhatsApp de EH Verifica una solicitud de verificación. Una captura de pantalla de una publicación en Facebook asegura que la presidenta Xiomara Castro y la candidata por Libertad y Refundación (Libre), Rixi Moncada, pusieron a disposición del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, las Fuerzas Armadas de Honduras (FFAA).
Sin embargo, esto es falso. Tanto el secretario de Comunicaciones, Ivis Alvarado, como el portavoz de las Fuerzas Armadas aseguraron a EH Verifica que se trata de una desinformación.
La captura de pantalla de la publicación de Facebook tiene escrito textualmente: “ÚLTIMA HORA Trasciende en las últimas horas que Xiomara Castro y Rixi Moncada ponen a disposición las FUERZAS ARMADAS en apoyo a NICOLÁS MADURO”.
En los últimos días, la tensión entre Venezuela y Estados Unidos ha escalado en el plano internacional. El 20 de agosto de 2025, Estados Unidos ordenó el despliegue de tres destructores hacia el Caribe, cerca de Venezuela, como parte de una operación contra el narcotráfico. La medida provocó que Nicolás Maduro movilizara 4.5 millones de milicianos y miles de efectivos militares en defensa del país sudamericano.
Semanas antes, las autoridades estadounidenses elevaron a 50 millones de dólares la recompensa por información que conduzca a la captura de Maduro, acusado por narcotráfico por el gobierno de Estados Unidos.
Falsa orden
EH Verifica buscó en Google con palabras claves “Xiomara Castro + disposición + Fuerzas Armadas + Nicolás Maduro” y no encontró ningún resultado que avale lo que estamos verificando.
Una revisión en las redes sociales de la Secretaría de Prensa (X, Facebook) y de las Fuerzas Armadas de Honduras (X, Facebook) tampoco arrojó publicaciones que respalden el contenido.
Incluso, el 22 de agosto, la presidenta Castro asistió al aniversario número doce de la Policía Militar de Honduras, sin embargo, en ninguno de los posteos o transmisiones del evento se menciona la supuesta disposición de las FFAA para Maduro.
En contacto con EH Verifica, el portavoz de las FFAA, capitán Mario Rivera, aseguró que “toda información sobre nuestra institución se da a conocer por nuestros canales oficiales y nosotros no hemos publicado nada sobre ese tema”.
Por otro lado, el secretario de Comunicaciones, Ivis Alvarado, también desmintió la narrativa viral.
En conclusión, ni la presidenta Xiomara Castro ni Rixi Moncada han puesto a disposición de Nicolás Maduro las Fuerzas Armadas de Honduras.