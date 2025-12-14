Gabriela Castellanos: "Escrutinio especial es un imperativo para la conclusión del proceso electoral"

Castellanos afirmó que el CNA estará presente en el escrutinio especial "como parte del monitoreo ciudadano para el respeto de la voluntad popular"

  • Gabriela Castellanos: Escrutinio especial es un imperativo para la conclusión del proceso electoral

    La directora del CNA afirmó que están vigilando el proceso del escrutinio.

     Foto: Archivo El Heraldo
  • Actualizado: 14 de diciembre de 2025 a las 09:25

Tegucigalpa, Honduras.-La abogada y directora del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, afirmó que el escrutinio especial es un imperativo para la conclusión del proceso electoral en Honduras.

A través de un mensaje en cuenta de X, la profesional del derecho mencionó que "los partidos políticos que participen deben enmarcar sus decisiones dentro de los límites que establece la ley".

Escrutinio especial será vigilado por más de 170 cámaras

Agregó que "el CNA se hará presente como parte del monitoreo ciudadano para el respeto de la voluntad popular".

Castellanos afirmó que "cualquier obstáculo que ponga en riesgo (la) declaratoria de resultados supone responsabilidad penal, atenta contra la democracia y en esos términos será denunciado".

Sigue sin iniciar el escrutinio especial

El escrutinio especial que definirá al nuevo presidente de Honduras iniciaría la mañana de este domingo 14 de diciembre, luego que el Consejo Nacional Electoral (CNE) anunciara tener todo listo para iniciar el proceso.

Sin embargo, a las 9:40 de la mañana, según se podía constatar en las cámaras habilitadas en una transmisión en vivo en YouTube, nadie había comenzado con la revisión de las actas.

Salvador Nasralla sobre escrutinio especial: "Deben revisar voto por voto las urnas que hemos reclamado"

Afuera de las instalaciones del Centro Logístico Electoral (CLE) hay decenas de personas haciendo fila, a la espera de poder ser parte del escrutinio especial.

Les informaron que a las 9:00 comenzaría el proceso de acreditación, por lo que se espera que en horas de la tarde o noche de este domingo dé inicio el proceso.

Te gustó este artículo, compártelo
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más