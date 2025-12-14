Gabriela Castellanos: "Escrutinio especial es un imperativo para la conclusión del proceso electoral"

Tegucigalpa, Honduras.-La abogada y directora del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, afirmó que el escrutinio especial es un imperativo para la conclusión del proceso electoral en Honduras. A través de un mensaje en cuenta de X, la profesional del derecho mencionó que "los partidos políticos que participen deben enmarcar sus decisiones dentro de los límites que establece la ley".

Agregó que "el CNA se hará presente como parte del monitoreo ciudadano para el respeto de la voluntad popular". Castellanos afirmó que "cualquier obstáculo que ponga en riesgo (la) declaratoria de resultados supone responsabilidad penal, atenta contra la democracia y en esos términos será denunciado".

Sigue sin iniciar el escrutinio especial

El escrutinio especial que definirá al nuevo presidente de Honduras iniciaría la mañana de este domingo 14 de diciembre, luego que el Consejo Nacional Electoral (CNE) anunciara tener todo listo para iniciar el proceso. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Sin embargo, a las 9:40 de la mañana, según se podía constatar en las cámaras habilitadas en una transmisión en vivo en YouTube, nadie había comenzado con la revisión de las actas.