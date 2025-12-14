Salvador Nasralla sobre escrutinio especial: "Deben revisar voto por voto las urnas que hemos reclamado"

Tegucigalpa, Honduras.-El candidato presidencial del Partido Liberal, Salvador Nasralla, pidió revisar voto por voto de cada una de las urnas que ellos han reclamado, que son más de 14 mil. De igual manera, Nasralla afirmó que el escrutinio especial debe comenzar este domingo 14 de diciembre, a las 7:00 am, pero hasta las 7:35 en las imágenes no había nadie en el lugar donde se llevará a cabo la revisión.

"Deben revisar voto por voto las urnas que hemos reclamado desde el @PLHonduras que son más de 14 mil (2773 en escrutinio especial que empieza hoy a las 7 am)de las 19167 en las que hicieron trampa", escribió Nasralla en su cuenta de X. "Si no lo hacen, los votantes de Honduras y el mundo sabrán que las elecciones de Honduras no las decide el pueblo con su voto, sino el crimen organizado que gobernó de 2010 a 2022", cuestionó el presidenciable", advirtió el presidenciable.

Junto a su publicación, Nasralla etiquetó a la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, Misión Internacional de Observación - CSJ Honduras, a la Organización de Estados Americanos y la cuenta oficial de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental de Departamento de Estado. Junto a su publicación, Nasralla compartió el reglamento de las acciones de reclamos en las elecciones generales de este año, resaltando dos motivos para realizar el escrutinio especial.