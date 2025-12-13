CLE opera con normalidad bajo fuerte seguridad, informa Ana Paola Hall

El Centro Logístico Electoral (CLE) opera con normalidad bajo el resguardo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, informó la consejera del CNE, Ana Paola Hall

    El CNE cuenta con cámaras y transmisión en directo para garantizar la transparencia.

  13 de diciembre de 2025

Tegucigalpa, Honduras.- El Centro Logístico Electoral (CLE) opera con normalidad bajo la vigilancia de las Fuerzas Armadas de Honduras y la Policía Nacional, informó la consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall.

La funcionaria detalló que ya se han acreditado más de cien personas para participar en el escrutinio especial, pertenecientes a los partidos Nacional y Libre, mientras que los representantes de otras fuerzas políticas aún no se han presentado.

Escrutinio especial será vigilado por más de 170 cámaras

En su cuenta de X, Hall indicó que las credenciales de los miembros de las Juntas a cargo del escrutinio especial (JEVR) ya fueron entregadas y que se continúa con el proceso de enrolamiento para garantizar el ingreso seguro del personal.

“El CNE tiene lista la logística, los mecanismos de control y transparencia instalados, incluyendo cámaras y transmisión en directo. Ahora corresponde a los partidos políticos enviar a sus miembros de Juntas Especiales para poder avanzar”, señaló la consejera.

Hall exhortó a todos los actores del proceso electoral a asumir la responsabilidad que les corresponde y aseguró que seguirá informando sobre el desarrollo de las actividades en el CLE.

