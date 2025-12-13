CLE opera con normalidad bajo fuerte seguridad, informa Ana Paola Hall

La funcionaria detalló que ya se han acreditado más de cien personas para participar en el escrutinio especial, pertenecientes a los partidos Nacional y Libre, mientras que los representantes de otras fuerzas políticas aún no se han presentado.

Tegucigalpa, Honduras.- El Centro Logístico Electoral ( CLE ) opera con normalidad bajo la vigilancia de las Fuerzas Armadas de Honduras y la Policía Nacional, informó la consejera del Consejo Nacional Electoral ( CNE ), Ana Paola Hall.

En su cuenta de X, Hall indicó que las credenciales de los miembros de las Juntas a cargo del escrutinio especial (JEVR) ya fueron entregadas y que se continúa con el proceso de enrolamiento para garantizar el ingreso seguro del personal.

“El CNE tiene lista la logística, los mecanismos de control y transparencia instalados, incluyendo cámaras y transmisión en directo. Ahora corresponde a los partidos políticos enviar a sus miembros de Juntas Especiales para poder avanzar”, señaló la consejera.

Hall exhortó a todos los actores del proceso electoral a asumir la responsabilidad que les corresponde y aseguró que seguirá informando sobre el desarrollo de las actividades en el CLE.