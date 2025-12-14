Largas filas afuera del CLE para acreditar personal para el escrutinio especial

Tegucigalpa, Honduras.-Decenas de personas están afuera del Centro Logístico Electoral (CLE), ubicado en las bodegas del Instituto Hondureño de Formación Profesional (Infop).
Estas personas son parte de todos los partidos políticos y esperar ser acreditados para dar inicio al escrutinio especial, que debió haber comenzado el sábado, pero hasta las 8:15 de la mañana de este domingo 14 de diciembre no ha dado inicio.
"Estamos demostrándole a Ana Paola Hall de que aquí estamos esperando a que acrediten a toda nuestra gente", dijo Marlon Espinoza, una de las personas que estaba en el lugar.
El simpatizante del Partido Liberal explicó que están esperando que enrolen a su gente, porque hay más de 400 liberales esperando.
Detalló que temprano el personal del Consejo Nacional Electoral (CNE) pasó y les pidió su Documento Nacional de Identificación (DNI) y los ordenó alfabéticamente, por lo que esperan que pronto comience el proceso de enrolamiento.
De igual manera, denunciaron que les avisaron muy tarde, pero pese a eso están al pie del cañón.
Por su parte, una simpatizante del Partido Nacional, afirmó que les indicaron que a las 9:00 de la mañana entrarían para ser enrolados y dar inicio con el escrutinio especial.