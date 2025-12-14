Largas filas afuera del CLE para acreditar personal para el escrutinio especial

En la fila hay decenas de simpatizantes de todos los partidos que esperan ser acreditados para ser parte del escrutinio especial

    Largas filas hay afuera del Infop.

     Foto: Captura de video
  • Actualizado: 14 de diciembre de 2025 a las 08:43

Tegucigalpa, Honduras.-Decenas de personas están afuera del Centro Logístico Electoral (CLE), ubicado en las bodegas del Instituto Hondureño de Formación Profesional (Infop).

Estas personas son parte de todos los partidos políticos y esperar ser acreditados para dar inicio al escrutinio especial, que debió haber comenzado el sábado, pero hasta las 8:15 de la mañana de este domingo 14 de diciembre no ha dado inicio.

"Estamos demostrándole a Ana Paola Hall de que aquí estamos esperando a que acrediten a toda nuestra gente", dijo Marlon Espinoza, una de las personas que estaba en el lugar.

El simpatizante del Partido Liberal explicó que están esperando que enrolen a su gente, porque hay más de 400 liberales esperando.

Detalló que temprano el personal del Consejo Nacional Electoral (CNE) pasó y les pidió su Documento Nacional de Identificación (DNI) y los ordenó alfabéticamente, por lo que esperan que pronto comience el proceso de enrolamiento.

De igual manera, denunciaron que les avisaron muy tarde, pero pese a eso están al pie del cañón.

Por su parte, una simpatizante del Partido Nacional, afirmó que les indicaron que a las 9:00 de la mañana entrarían para ser enrolados y dar inicio con el escrutinio especial.

