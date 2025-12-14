  1. Inicio
Precios en la canasta básica se mantendrán estables hasta finalizar el 2025

Pese a los progresivos aumentos que se experimentaron en los productos de la canasta básica durante 2025, expertos aseguran que los costos se mantendrán estables durante la última quincena de diciembre

  • Actualizado: 14 de diciembre de 2025 a las 15:13
Vendedores aseguran que productos de alto consumo se mantendrán estables durante los últimos 15 días del 2025.

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- El costo en los precios de la canasta básica y productos de temporada previo a las fiestas navideñas se ha convertido en un tema central para cientos de familias y vendedores capitalinos.

EL HERALDO realizó un monitoreo de precio en los diferentes mercados de la capital, donde se constató que la mayoría de productos básicos mantienen sus precios.

Según Jimmy Ponce, presidente de la Feria del Agricultor y el Artesano, la entrada de los granos básicos como los frijoles permitirá que los precios en diferentes productos se mantengan estables durante los últimos 15 días del 2025.

Por ejemplo, el cartón huevo grande se mantiene en 95 lempiras, el mediano en 85 lempiras y el cartón pequeño se posiciona en 80 lempiras.

El área de los lácteos sí registró una ligera variación de precios al queso semiseco y frijolero, que incrementaron de 70 a 72 lempiras.

Municipios cercanos comienzan a vender pólvora; DC refuerza operativos de control

Sin embargo, los demás producto de categoría láctea como el quesillo se mantiene en 52 lempiras, el queso fresco y la cuajada permanecerán en 54 lempiras y las mantequillas a 36 lempiras.

Proteínas

En cuanto a las carnes, vendedores aseguraron a este rotativo que debido al alto consumo de temporada esperan ventas altas durante la última quincena del año.

"No hay mucho movimiento aún, pero pueden acudir a los diferentes establecimientos y mercados para abastecerse en estas épocas, una familia de 4 personas con 1000 lempiras puede llevar sus carnes para este 24 y 31 de diciembre", aseguró José Martínez, vendedor.

Según listados oficiales de precios, la costilla y chuleta de cerdo se mantiene en 68 lempiras, mientras que la costilla de res ronda los 70 lempiras.

Redacción web
Daniela Ortega

