Precios en la canasta básica se mantendrán estables hasta finalizar el 2025

Tegucigalpa, Honduras.- El costo en los precios de la canasta básica y productos de temporada previo a las fiestas navideñas se ha convertido en un tema central para cientos de familias y vendedores capitalinos.

EL HERALDO realizó un monitoreo de precio en los diferentes mercados de la capital, donde se constató que la mayoría de productos básicos mantienen sus precios.

Según Jimmy Ponce, presidente de la Feria del Agricultor y el Artesano, la entrada de los granos básicos como los frijoles permitirá que los precios en diferentes productos se mantengan estables durante los últimos 15 días del 2025.

Por ejemplo, el cartón huevo grande se mantiene en 95 lempiras, el mediano en 85 lempiras y el cartón pequeño se posiciona en 80 lempiras.

El área de los lácteos sí registró una ligera variación de precios al queso semiseco y frijolero, que incrementaron de 70 a 72 lempiras.