Aumenta cinco lempiras el cartón de huevos en la capital de Honduras

Tegucigalpa, Honduras.-El cartón de huevo registró un nuevo incremento en los mercados capitalinos, con un ajuste de cinco lempiras en todas sus presentaciones.

El huevo grande pasó de L 90 a L 95, el mediano de L 85 a L 90 y el pequeño de L 80 a L 85, según vendedores de la Feria del Artesano y el Agricultor.

Los comerciantes atribuyen el alza a la falta de acuerdos entre las autoridades del rubro.

El pasado 4 de noviembre, funcionarios del Gobierno afirmaron que cualquier incremento sería “desautorizado”.

El ministro de Desarrollo Económico, Fredis Cerrato, insistió que en diciembre no se aprobó ningún ajuste debido al alto nivel de producción.

“Hicimos un monitoreo y hay una gran producción de huevos, entonces no hay justificación que haya algún incremento; hay más de nueve millones de gallinas que están poniendo cinco millones de huevos al día”, afirmó.

Sin embargo, en los principales puntos de venta la realidad es distinta. Listados de precios emitidos por la Feria del Agricultor y el mercado Zonal Belén indican que desde noviembre los cartones, en todas sus presentaciones, aumentaron hasta 15 lempiras.