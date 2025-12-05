Aumenta cinco lempiras el cartón de huevos en la capital de Honduras

Tegucigalpa, Honduras.-El cartón de huevo registró un nuevo incremento en los mercados capitalinos, con un ajuste de cinco lempiras en todas sus presentaciones.
El huevo grande pasó de L 90 a L 95, el mediano de L 85 a L 90 y el pequeño de L 80 a L 85, según vendedores de la Feria del Artesano y el Agricultor.
Los comerciantes atribuyen el alza a la falta de acuerdos entre las autoridades del rubro.
El pasado 4 de noviembre, funcionarios del Gobierno afirmaron que cualquier incremento sería “desautorizado”.
El ministro de Desarrollo Económico, Fredis Cerrato, insistió que en diciembre no se aprobó ningún ajuste debido al alto nivel de producción.
“Hicimos un monitoreo y hay una gran producción de huevos, entonces no hay justificación que haya algún incremento; hay más de nueve millones de gallinas que están poniendo cinco millones de huevos al día”, afirmó.
Sin embargo, en los principales puntos de venta la realidad es distinta. Listados de precios emitidos por la Feria del Agricultor y el mercado Zonal Belén indican que desde noviembre los cartones, en todas sus presentaciones, aumentaron hasta 15 lempiras.
"A nosotros se nos notificó un cambio de precio este fin de semana para incrementar a 95 lempiras las 30 unidades de huevo grande, nosotros solo trasladamos los precios que se nos indican para vender", aseguró Edgardo López, vendedor ubicado en la Feria del Agricultor.
Demanda navideña
Según Adalid Irías, presidente de la Asociación para la Defensa de la Canasta Básica de Honduras (Adecabah) diciembre podría registrar alzas significativas en los productos de temporada.
Tales como el huevo, la carne, rapadura de dulce, las hojas de nacatamal, aceite, frijoles y verduras.
"La ley de oferta y demanda podría incrementar los precios de los productos hasta en un 30%, los precios son cambiantes, pero esperamos que los aumentos no sean significativos al punto de afectar el bolsillo de la población hondureña", explicó.
Alzas
Por ejemplo, a partir de este viernes, el mercado Zonal Belén registró incrementos del 15% en al menos 13 productos como las verduras y proteínas básicas, que debido a la época, son denominados "tendencias altas".
De los cuales, destaca la Cebolla roja, que pasó de 40 a 50 lempiras, el pataste incrementó de 8 a 10 lempiras, y el Zapallo de 10 a 15 lempiras.