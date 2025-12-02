Alimentos de temporada subirán hasta 30% en diciembre, advierte Adecabah

Tegucigalpa, Honduras.- La llegada de diciembre no solo representa un mes de celebraciones y reuniones familiares para los capitalinos, sino también un periodo de ajustes en los presupuestos debido al incremento de precios en productos de alto consumo durante la temporada. Adalid Irias, presidente de la Asociación para la Defensa de la Canasta Básica de Honduras (Adecabah), explicó a EL HERALDO que este mes se perfila como uno “de altas y bajas” en los costos de los alimentos típicos de fin de año. “Históricamente, en Honduras está muy marcada la regla de oferta y demanda, que no solo incrementa los precios de la canasta básica, también los productos de temporada; que es de lo más buscado a partir de la segunda semana de diciembre”, afirmó,

Irías advirtió que lo precios de productos de la temporada podrían incrementar hasta un 30% a partir de la segunda semana de diciembre. "Los precios en los mercados son muy cambiantes, pero los registros semanales en los costos semanales de la Feria del Agricultor y el mercado Zonal Belén de Comayagüela nos dan un estimado de lo que se verá reflejado en diciembre", aseguró. Según el experto, las carnes, el cartón de huevos, la rapadura de dulce, los frijoles y algunas verduras podrían registrar incrementos significativos durante las próximas semanas a partir de la tercera semana de diciembre. "Desde noviembre el cartón de huevos aumentó hasta 10 lempiras, pero es a partir de la tercera semana de diciembre que muchos precios en los productos más solicitados podrían elevarse, como los frijoles, lácteos, carnes, el huevo, la rapadura de dulce y algunas verduras", apuntó.