Costo per cápita de la Canasta Básica de Alimentos aumentó a L5,367.2

Tegucigalpa, Honduras.- La Canasta Básica de Alimentos (CBA) pasó a tener un costo per cápita en el área urbana de 4,914.3 lempiras en el 2022 a 5,367.2 lempiras en el 2025, reflejando un aumento de L452.9.

Así lo constató EL HERALDO en el informe de los resultados de la medición de la pobreza elaborado por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Mientras que en la zona rural la cesta de 30 productos sumó 2,748.6 lempiras este período de 12 meses al haberse elevado 218.6 lempiras durante los últimos años cuando se cotizaba en L2,530.

Previo al inicio de la actual administración pública y durante la pandemia del covid-19 la CBA se encontraba en 1,917.4 lempiras en lo rural y 3,829.1 lempiras en lo urbano.

Economistas consultados por EL HERALDO coincidieron que estas alzas han sido generadas por la inflación.

La Secretaría de Trabajo y Seguridad Social (STSS) no ha vuelto a actualizar el costo promedio per cápita de la canasta básica que a junio fue de L2,584.62 y L12,923.1 por una familia integrada por cinco miembros.