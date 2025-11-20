Costo per cápita de la Canasta Básica de Alimentos aumentó a L5,367.2

Tegucigalpa, Honduras.- La Canasta Básica de Alimentos (CBA) pasó a tener un costo per cápita en el área urbana de 4,914.3 lempiras en el 2022 a 5,367.2 lempiras en el 2025, reflejando un aumento de L452.9.
Así lo constató EL HERALDO en el informe de los resultados de la medición de la pobreza elaborado por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Mientras que en la zona rural la cesta de 30 productos sumó 2,748.6 lempiras este período de 12 meses al haberse elevado 218.6 lempiras durante los últimos años cuando se cotizaba en L2,530.
Previo al inicio de la actual administración pública y durante la pandemia del covid-19 la CBA se encontraba en 1,917.4 lempiras en lo rural y 3,829.1 lempiras en lo urbano.
Economistas consultados por EL HERALDO coincidieron que estas alzas han sido generadas por la inflación.
La Secretaría de Trabajo y Seguridad Social (STSS) no ha vuelto a actualizar el costo promedio per cápita de la canasta básica que a junio fue de L2,584.62 y L12,923.1 por una familia integrada por cinco miembros.
El Observatorio en Seguridad Alimentaria y Nutricional (Obsan) del Instituto de Investigaciones Sociales de la facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) publicó que "en Honduras el precio promedio de los 30 productos que conforman la canasta básica alimentaria experimentó un incremento general del 6.39% durante el primer semestre de 2025".
"Los aumentos notables se dieron en productos como el café molido que su precio se elevó más de 30 lempiras en supermercados y los huevos medianos con un alza promedia de 13.67 lempiras", se destacó.
En el informe del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre pasado del Banco Central de Honduras (BCH) subraya que el indicador de precios del grupo de alimentos y bebidas no alcohólicas se mantuvo sin variación debido a que las alzas y bajas de los precios de los productos se compensaron entre sí.