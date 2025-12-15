Policía Nacional: Banda de los Doctores mató a comerciante en San Pedro Sula

El comerciante, de 70 años de edad, fue ultimado a balazos el viernes 12 de diciembre en la zona viva cuando salió de un banco de retirar una alta cantidad de dinero.

San Pedro Sula, Honduras.- Las autoridades policiales tienen indicios que indican que la organización criminal conocida como la Banda de los Doctores es la que asaltó y asesinó al comerciante Óscar René Flores Domínguez.

Hay videos decomisados por la Policía en los que se mira cómo ultiman a Flores Domínguez. Se informó que en las filmaciones se observa cuando el comerciante llega a donde tenía estacionado su vehículo y una camioneta color negro se aparca frente al automotor del ahora occiso.

De la camioneta se bajan dos individuos y empiezan a forcejear con Óscar René Flores Domínguez para despojarlo del dinero que traía. En medio del forcejeo se mira que el comerciante intentó sacar la pistola que portaba, y es cuando le infirieron los balazos.

Las autoridades manifestaron que se presume que don Óscar René andaba retirando el dinero de un finiquito de una deuda que tenían con él.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Los delincuentes, además del dinero que traía Flores Domínguez, le robaron la pistola que portaba. Según lo informado, los maleantes que mataron al comerciante son miembros de la organización criminal que disfrazados de doctores y con mascarillas en sus rostros llegaron a asaltar un autolote y una joyería que funcionan en el barrio Guamilito de San Pedro Sula el 24 de junio de 2025.

En esa ocasión, siete hombres ingresaron al lugar vestidos con trajes médicos con el fin de cometer el atraco. Los guardias de seguridad del establecimiento detectaron la situación e intentaron repeler el asalto abriendo fuego contra los delincuentes.

Sin embargo, los más afectados fueron los propios guardias, quienes resultaron con heridas de gravedad y fueron trasladados de emergencia a un centro asistencial cercano.

Uno de los guardias de seguridad murió y otro el logró sobrevivir. El celador que resultó muerto en el frustrado asalto fue identificado como Jimmy Edgardo Hernández Mencía.