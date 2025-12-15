Mujer de 73 años muere de forma repentina en Roatán, Islas de la Bahía

Roatán, Honduras.- Una mujer de 73 años perdió la vida la tarde de este lunes -15 de diciembre-, tras sufrir un supuesto paro cardíaco en el municipio de Roatán, Islas de la Bahía.
El hecho ocurrió específicamente en la ciudad de Coxen Hole, donde, aparentemente, la víctima se encontraba realizando algunas diligencias personales.
“Mi tía solía salir sola a hacer sus mandados y le dio un paro cardíaco”, explicó uno de sus sobrinos, al ser consultado sobre las circunstancias del incidente.
La mujer fue encontrada tendida en una calle de tierra, sin signos vitales. Personas que se encontraban en el lugar alertaron de inmediato a las autoridades.
Mientras llegaban elementos de la Policía Nacional y personal de Medicina Forense, los presentes cubrieron el cuerpo con un plástico azul para evitar una exposición innecesaria.
La fallecida fue identificada como Greicy Hybe. Un familiar señaló que la muerte pudo haberse producido debido a “su edad y otras condiciones de salud”.
Hasta el momento, las autoridades no han confirmado de manera oficial la causa exacta del fallecimiento, ya que será necesario realizar los análisis correspondientes.
Los familiares ya fueron informados y se mantienen a la espera de que el cuerpo sea entregado para darle cristiana sepultura.