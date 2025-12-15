Mujer de 73 años muere de forma repentina en Roatán, Islas de la Bahía

Roatán, Honduras.- Una mujer de 73 años perdió la vida la tarde de este lunes -15 de diciembre-, tras sufrir un supuesto paro cardíaco en el municipio de Roatán, Islas de la Bahía.

El hecho ocurrió específicamente en la ciudad de Coxen Hole, donde, aparentemente, la víctima se encontraba realizando algunas diligencias personales.

“Mi tía solía salir sola a hacer sus mandados y le dio un paro cardíaco”, explicó uno de sus sobrinos, al ser consultado sobre las circunstancias del incidente.