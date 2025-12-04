Matan a hombre en cerca de la colonia Reparto por Bajo de la capital

Tegucigalpa, Honduras.- Un hombre murió de forma violenta la noche de ayer en la vía que conecta el barrio San Pablo con la colonia Reparto por Abajo, en Tegucigalpa. El cuerpo fue encontrado en plena calle y presentaba múltiples lesiones compatibles con golpes provocados por piedras. Tras el reporte ciudadano, equipos de emergencia acudieron al lugar y confirmaron que la víctima, cuya edad se estima entre 25 y 30 años, había fallecido antes de su llegada. No portaba documentación, por lo que fue trasladado como desconocido.

De acuerdo con las primeras versiones recabadas en la zona, el hecho podría estar relacionado con un asalto. Se presume que al menos dos personas habrían interceptado al hombre y que, durante el forcejeo, se produjo el ataque que le quitó la vida. Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer lo ocurrido. Muertes violentas Desde el 1 de enero hasta el 1 de diciembre de 2025, Honduras registra 2,094 muertes violentas, según el reporte del Sistema Estadístico Policial en Línea (SEPOL). Del total de muertes violentas, 1,867 de las víctimas son hombres, mientras que 227 son mujeres. Según cifras del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH), un promedio de seis personas muere diariamente en hechos violentos.