Hallan cadáver encostalado el bulevar del este en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras.-El cadáver encostalado de una persona dejado abandonado en el bulevar del este, frente al Instituto de la Propiedad, en San Pedro Sula, Cortés, en el norte de Honduras.
Hasta el momento se desconoce la identidad del fallecido, que se presume se trata de un hombre, de acuerdo con la información preliminar.
Informes indican que el cadáver fue lanzado desde un vehículo en movimiento; el cuerpo está dentro de un costal blanco y bolsas negras.
Varios agentes de la Policía Nacional llegaron hasta el lugar para acordonar la escena y esperar a Medicina Forense para que realice el levantamiento del cadáver.