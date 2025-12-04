  1. Inicio
  2. · Sucesos

Hallan cadáver encostalado el bulevar del este en San Pedro Sula

Hasta el momento se desconoce la identidad del fallecido, que se presume se trata de un hombre; autoridades ya investigan el caso

  • 04 de diciembre de 2025 a las 07:14
Hallan cadáver encostalado el bulevar del este en San Pedro Sula

El cuerpo fue dejado en la entrada del Instituto de la Propiedad en San Pedro Sula.

 Foto: Cortesía Facebook

San Pedro Sula, Honduras.-El cadáver encostalado de una persona dejado abandonado en el bulevar del este, frente al Instituto de la Propiedad, en San Pedro Sula, Cortés, en el norte de Honduras.

Hasta el momento se desconoce la identidad del fallecido, que se presume se trata de un hombre, de acuerdo con la información preliminar.

Por robarles mataron a los tres jóvenes en Yoro, según sus familiares

Informes indican que el cadáver fue lanzado desde un vehículo en movimiento; el cuerpo está dentro de un costal blanco y bolsas negras.

Varios agentes de la Policía Nacional llegaron hasta el lugar para acordonar la escena y esperar a Medicina Forense para que realice el levantamiento del cadáver.

Erlin Ramos y Lilian Meléndez: la pareja dueña de un carwash acribillada en San Pedro Sula

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias