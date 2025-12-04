Por robarles mataron a los tres jóvenes en Yoro, según sus familiares

San Pedro Sula, Honduras.- Familiares de los tres amigos que aparecieron muertos el martes en la aldea San Isidro, del municipio de Victoria, Yoro, creen que los atacaron a balazos para robarles el dinero que acaban de cobrar en su trabajo. Los cuerpos de Carlos Humberto Santos Villeda, de 22 años, Andy Samir Flores Fúnez, de 21 años, y Cristian David Licona Méndez, de 26 años, ingresaron la mañana del miércoles 3 de diciembre a la morgue sampedrana, adonde llegaron parientes a retirarlos. Ellos fueron atacados a balazos por desconocidos cuando se conducían en sus motocicletas después de salir de su jornada laboral en una maderera de la zona.

Dunia Villeda, mamá de Carlos Humberto, contó que este y su mejor amigo Andy Samir eran originarios del sector de Dos Caminos, Villanueva, y que tenían pocos meses de trabajar en la empresa. Añadió que ambos jóvenes se habían ido a vivir con Cristian David y otras personas con las que trabajaban en Victoria.

Justicia

La acongojada mujer dijo entre el dolor que su hijo era padre de un niño de dos años y que su esposa tenía dos meses de embarazo. Entre el desconsuelo, pidió a las autoridades policiales que investigaran el triple crimen porque los tres amigos eran personas trabajadoras. "Es injusto que cada día los hondureños deban perder a sus familiares de esta forma. Queremos que la Policía investigue y agarre a los culpables de matar a mi hijo y los otros dos muchachos para que no quede en la impunidad", expresó. Asimismo, manifestó que sospechaban, al igual que la familia de las otras víctimas, que el ataque se daría durante un asalto, ya que su hijo y compañeros acababan de salir de su trabajo y cobrar su pago. "Sospechamos que el ataque pudo ser para robarles porque les acababan de pagar, aunque, cuando fui a ver a mi hijo, tenía todo el dinero en su mano y no en su cartera ni pantalón: los demás no tenían el dinero.