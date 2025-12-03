Retiran los cadáveres de los tres jóvenes asesinados en Yoro

San Pedro Sula, Honduras.- Los cuerpos de los tres hombres asesinados en el municipio de Victoria, departamento de Yoro, fueron retirados la mañana de este miércoles por sus familiares.

Los parientes de las víctimas llegaron hasta la morgue de San Pedro Sula, adonde fueron trasladados los cuerpos tras ser levantados en la aldea San Isidro, en el municipio de Victoria, Yoro.