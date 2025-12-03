  1. Inicio
  2. · Sucesos

Retiran los cadáveres de los tres jóvenes asesinados en Yoro

Los jóvenes se trasladaban en motocicletas cuando fueron acribillados de varios disparos. Sus cuerpos fueron llevados hasta la morgue de San Pedro Sula

  • 03 de diciembre de 2025 a las 10:19
Retiran los cadáveres de los tres jóvenes asesinados en Yoro

Las víctimas serán trasladadas a Victoria, Yoro, para ser sepultados por sus familiares.

 Foto: Cortesía.

San Pedro Sula, Honduras.- Los cuerpos de los tres hombres asesinados en el municipio de Victoria, departamento de Yoro, fueron retirados la mañana de este miércoles por sus familiares.

Los parientes de las víctimas llegaron hasta la morgue de San Pedro Sula, adonde fueron trasladados los cuerpos tras ser levantados en la aldea San Isidro, en el municipio de Victoria, Yoro.

Menor de edad murió en accidente de tránsito en Guaimaca

Las víctimas, empleados de una empresa maderera y residentes de la comunidad de Puerto Arriba, fueron identificadas como Carlos Humberto Santos Villeda, de 22 años; Andy Samir Flores Funes, de 21 años; y Casimiro Villanueva, de 26 años.

Según información preliminar, los tres jóvenes fueron atacados a disparos, aunque las causas del hecho continúan bajo investigación por parte de las autoridades.

Simpatizante fallece tras accidente en caravana política en Namasigüe

Los familiares que llegaron a la morgue no quisieron brindar detalles sobre lo ocurrido. Alrededor de las 10:30 de la mañana realizaban los trámites para que les entregaran los cadáveres y poder trasladarlos a Victoria, Yoro, donde serán sepultados.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias