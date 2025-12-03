Retiran los cadáveres de los tres jóvenes asesinados en Yoro

San Pedro Sula, Honduras.- Los cuerpos de los tres hombres asesinados en el municipio de Victoria, departamento de Yoro, fueron retirados la mañana de este miércoles por sus familiares.
Los parientes de las víctimas llegaron hasta la morgue de San Pedro Sula, adonde fueron trasladados los cuerpos tras ser levantados en la aldea San Isidro, en el municipio de Victoria, Yoro.
Las víctimas, empleados de una empresa maderera y residentes de la comunidad de Puerto Arriba, fueron identificadas como Carlos Humberto Santos Villeda, de 22 años; Andy Samir Flores Funes, de 21 años; y Casimiro Villanueva, de 26 años.
Según información preliminar, los tres jóvenes fueron atacados a disparos, aunque las causas del hecho continúan bajo investigación por parte de las autoridades.
Los familiares que llegaron a la morgue no quisieron brindar detalles sobre lo ocurrido. Alrededor de las 10:30 de la mañana realizaban los trámites para que les entregaran los cadáveres y poder trasladarlos a Victoria, Yoro, donde serán sepultados.