Menor de edad murió en accidente de tránsito en Guaimaca

Un carro le habría quitado el derecho a vía al adolescente, lo que provocó que cayera al pavimento y perdiera la vida

  • 03 de diciembre de 2025 a las 08:01
El cuerpo del menor quedó en medio de la carretera sin signos vitales.

 Foto: Cortesía.

Guaimaca, Honduras.- Un menor de edad perdió la vida la noche de ayer tras un accidente de tránsito a la altura de Guaimaca, Francisco Morazán.

La víctima respondía al nombre de Franklin Medina Pacheco, quien se trasladaba en una motocicleta cuando un vehículo le quitó su derecho de vía, según informaron las autoridades.

El adolescente, luego de que el vehículo fantasma le invadiera su carril en la carretera, perdió el control de su moto y cayó al pavimento, lo que le provocó la muerte en el lugar.

Al sector se hicieron presentes elementos de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) para realizar las investigaciones del caso y dar con el paradero del responsable.

El cuerpo de Medina Pacheco fue levantado y trasladado hasta la morgue de Tegucigalpa, donde será entregado a sus familiares.

Desde el 1 de enero hasta los primeros días de diciembre de 2025, Honduras registra 1,715 personas fallecidas en accidentes de tránsito. Asimismo, se reportan 16,000 accidentes en este periodo.

Así lo confirmó el portavoz de la DNVT, César Aguilar, quien agregó que, pese a la alta cifra, este año se reportan 25 decesos menos que los registrados en el mismo lapso de 2024.

