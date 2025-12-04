  1. Inicio
De jovencitas de 18 años eran cuerpos quemados en Lempira

Las jóvenes respondían a los nombres de Jessica Martínez y Kensy Gámez, ambas de 18 años. Las dos víctimas eran amigas y realizaban labores domésticas

Jessica Martínez y Kensy Gámez tenían 18 años y trabajaban como empleadas domésticas.

San Pedro Sula, Honduras.- Como Jessica Martínez y Kensy Gámez, ambas de 18 años, identificaron a las dos jóvenes que hallaron sin vida y quemadas la mañana del martes en una zona desolada en la aldea Quebrada Honda, sector de El Roble, del municipio de Piraera, Lempira.

Según indicaron parientes, Martínez era originaria y residente de la comunidad de El Cacahuatal, mientras que Gámez, de El Carrizal.

Consternados dijeron que las jóvenes era amigas y se dedicaban a trabajar en labores domésticas en la zona y que desconocían el motivo por el cual pudieron quitarles la vida.

Autoridades de Medicina Forense de Santa Rosa de Copán, adonde ingresaron los cuerpos, manifestaron que estos tenían heridas provocadas con arma blanca y que presentaban graves quemaduras.

Agentes policiales que investigan el hecho manifestaron ayer que se desconocía el móvil del crimen, al igual que la identidad de los responsables.

