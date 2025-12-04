De jovencitas de 18 años eran cuerpos quemados en Lempira

San Pedro Sula, Honduras.- Como Jessica Martínez y Kensy Gámez, ambas de 18 años, identificaron a las dos jóvenes que hallaron sin vida y quemadas la mañana del martes en una zona desolada en la aldea Quebrada Honda, sector de El Roble, del municipio de Piraera, Lempira.

Según indicaron parientes, Martínez era originaria y residente de la comunidad de El Cacahuatal, mientras que Gámez, de El Carrizal.