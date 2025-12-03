  1. Inicio
Asesinan a balazos a propietario de carwash y su pareja en San Pedro Sula

Los responsables huyeron en motocicleta tras disparar contra las víctimas que murieron al instante. Las autoridades investigan el violento hecho

  • 03 de diciembre de 2025 a las 20:11
Asesinan a pareja en San Pedro Sula.

Foto: redes sociales

San Pedro Sula.- Una pareja fue brutalmente asesinada en un carwash denominado "El Cablote", ubicado en el puente Río Blanco, en San Pedro Sula, este miércoles 3 de diciembre.

Según el reporte preliminar, las víctimas fueron identificadas como Erlin Samuel Ramos Amaya y Lilian Meléndez Hernández.

Testigos mencionaron que el presunto propietario del negocio y su pareja se encontraban en el carwash cuando dos hombres armados, a bordo de una motocicleta negra, llegaron y abrieron fuego en su contra, dejándolos muertos ahí mismo.

Agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar de los hechos para acordonar la escena y realizar las respectivas indagaciones.

De manera preliminar se maneja que el móvil del crimen apunta a "un ajuste de cuentas" o un posible "atentado dirigido".

Sin embargo, las autoridades anunciaron un operativo en la zona, con el fin de investigar y dar con el paradero de los hechores del crimen.

Miembros de Medicina Forense también se apersonaron al lugar para el respectivo levantamiento y traslado de los cuerpos hacia la morgue.

