Sicarios en moto interceptan y matan a hombre en aldea de Lepaguare, Olancho

La víctima era padre de tres menores de edad. Sus vecinos lo describieron como un hombre trabajador. La Policía Nacional inició las investigaciones del hecho

  • Actualizado: 15 de diciembre de 2025 a las 07:22
Adonay Paz es la personas que fue acribillada a disparos por sicarios en motocicleta.

Foto: Cortesía.

Olancho, Honduras.- Un hombre de 50 años murió acribillado a disparos la tarde de ayer en la aldea El Tamagas, de Lepaguare, Olancho, región nororiental del territorio hondureño.

La víctima respondía al nombre de Adonay Paz. Según testigos, sicarios a bordo de una motocicleta lo interceptaron y le dispararon en reiteradas ocasiones hasta quitarle la vida.

Paz era padre de tres menores de edad y vecinos del sector lo describieron como una buena persona y un hombre trabajador.

Tras el crimen, elementos de la Policía Nacional llegaron a la escena y confirmaron el fallecimiento. Agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) realizan las indagaciones correspondientes para esclarecer el caso.

Violencia en Olancho

La violencia en el departamento de Olancho no da tregua. Del 1 de enero al 11 de diciembre de 2025, el vasto departamento registra 209 homicidios, lo que representa el 10 % de las muertes a nivel nacional, donde ya se contabilizan 2,172 hechos violentos.

En otro hecho, dos hombres perdieron la vida de forma violenta la tarde del sábado, luego de que sujetos armados los interceptaran y les dispararan en reiteradas ocasiones en el barrio Colegio, del municipio de Gualaco, Olancho.

El ataque ocurrió en las afueras de la vivienda de las víctimas. Los fallecidos fueron identificados como Wilson Duarte Oliva y Ángel Colindres, conocido como “El Chele”.

