OPS alerta a los países a reforzar vigilancia ante circulación de nueva variante de influenza

Tegucigalpa, Honduras.- Ante el aumento de casos de influenza tipo A (H3N2) subclado K (J.2.4.1) en varias regiones del mundo, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) llamó a los países de América a fortalecer la vigilancia del virus y promover la vacunación, especialmente entre adultos mayores y personas con factores de riesgo. Mediante una nota informativa, la organización informó a los estados miembros sobre la situación de Influenza A (H3N2) relacionada con la variante genética K que se encuentra en varias regiones del mundo. La OPS señaló que en la región de las Américas, específicamente en la subregión de América del Norte, se observó un incremento sostenido, principalmente debido a la influenza de tipo A.

Esta nueva subvariante de la influenza tipo A aunque no se vincula con cuadros clínicos más graves, sí está relacionada con una mayor capacidad de transmisión, lo que explica la velocidad del brote. Sumado a ello, los bajos niveles de vacunación hacen que esta enfermedad que circula en la región entre noviembre y febrero se propague más rápido. "En los Estados Unidos y Canadá se registró una mayor circulación del subtipo A (H3N2), con un aumento progresivo de las detecciones del subclado K", indica la hoja informativa. En los últimos días, el virus se ha ido propagando a los demás países de la región, el fin de semana las autoridades de Salud de México confirmaron el primer caso de influenza tipo A subclado K en una persona.

De acuerdo a las autoridades mexicanas, el paciente respondió al tratamiento ambulatorio con medicación antiviral y se encuentra ya recuperado. Por su parte, el Ministerio de Salud de Costa Rica confirmó este lunes la circulación de la nueva variante de la influenza A y pidió a la población reforzar los cuidados preventivos. La circulación del virus se identificó desde el 14 de octubre, a partir del análisis de muestras tomadas entre setiembre y noviembre y hasta el momento se han identificado siete casos, todos con síntomas leves y sin necesidad de hospitalización. En Honduras, de acuerdo a expertos, como ha pasado con otras enfermedades, es cuestión de tiempo para que este virus circule en el territorio, más en esta época del año donde se registra mayor entrada de turistas y hondureños que viven fuera del país. Con base en eso, los médicos indican que es importante que la población se proteja mediante la vacunación contra la influenza. En ese sentido, la OPS señaló la importancia de vigilar estrechamente la evolución del virus (vigilancia genómica), mantener una alta cobertura de vacunación, tratar oportunamente los casos y asegurar la preparación ante una posible actividad temprana o más intensa durante la temporada 2025-2026.