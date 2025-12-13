Influenza A H3N2: Todo lo que debes saber sobre la enfermedad que obliga a todos a usar mascarilla otra vez

La influenza A H3N2 se asocia con síntomas más intensos que los de un resfriado común, incluyendo fiebre alta, dolor de garganta, tos seca, congestión nasal, dolores musculares, fatiga extrema y dolores de cabeza, entre otros signos respiratorios agudos. Aquí todo lo que debes saber.
En la temporada actual, varios países han detectado un aumento de casos de influenza A H3N2, y algunas mutaciones como el subclado K están generando preocupación por su alta transmisibilidad y menor respuesta a algunas vacunas existentes.
Las autoridades de salud recomiendan vacunarse cada año contra la influenza, ya que la vacuna anual reduce el riesgo de enfermedad grave, hospitalización y complicaciones, aunque la efectividad puede variar dependiendo de la concordancia entre la vacuna y la cepa circulante.
El tratamiento de la influenza A H3N2 suele ser similar al de otras gripes: descanso, hidratación y manejo de los síntomas con medicamentos de venta libre para aliviar fiebre y malestar. En casos más severos o en personas con mayor riesgo (como adultos mayores, niños pequeños o personas con enfermedades crónicas), los médicos pueden recetar medicamentos antivirales como oseltamivir o zanamivir, que ayudan a reducir la duración de los síntomas y complicaciones si se administran temprano.
Las medidas de prevención incluyen además de la vacunación, prácticas de higiene como lavarse las manos con frecuencia, evitar el contacto cercano con personas enfermas, cubrirse al toser o estornudar, y usar mascarillas en espacios cerrados o cuando se está enfermo para reducir la transmisión.
La vigilancia epidemiológica indica que la influenza A H3N2 puede causar episodios intensos durante ciertas temporadas, especialmente cuando las condiciones ambientales favorecen la transmisión.
El virus circulante difiere de las cepas incluidas en la vacuna, lo que hace más importante la vacunación y la atención temprana a los síntomas para evitar complicaciones graves.
La Secretaría de Salud (SSa) de México confirmó el viernes el primer caso detectado del virus de influenza A H3N2 subtipo K, en la capital del país, y aseguró que no representa un motivo de alarma para la población.
En un comunicado, la dependencia del Gobierno mexicano precisó que el caso fue confirmado por el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER), ubicado en la Ciudad de México. El paciente "se encuentra ya recuperado", tras responder favorablemente a un tratamiento ambulatorio con medicación antiviral, apuntó la nota.
En Honduras, hasta el momento las autoridades no han emitido ninguna alerta sobre el virus que ya podría estar circulando en el país.