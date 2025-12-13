Influenza A H3N2: Todo lo que debes saber sobre la enfermedad que obliga a todos a usar mascarilla otra vez

El tratamiento de la influenza A H3N2 suele ser similar al de otras gripes: descanso, hidratación y manejo de los síntomas con medicamentos de venta libre para aliviar fiebre y malestar. En casos más severos o en personas con mayor riesgo (como adultos mayores, niños pequeños o personas con enfermedades crónicas), los médicos pueden recetar medicamentos antivirales como oseltamivir o zanamivir, que ayudan a reducir la duración de los síntomas y complicaciones si se administran temprano.