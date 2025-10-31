Carla Paredes afirma que ha cumplido: "Si cometí un error, pido perdón"

Tegucigalpa, Honduras.- Carla Paredes, ministra de Salud, aseguró que ha tratado de realizar un buen trabajo durante su administración y pidió disculpas si ha fallado en algo. La doctora también se refirió a los militantes del Partido Nacional y envió un dardo diciendo que la maldad está impregnada en ellos.

"Yo he cumplido. Si cometí a un error, pido perdón", aseguró la titular de la Salud, quien asumió el cargo en noviembre del 2024 en lugar de José Manuel Matheu. Paredes perjuró que no existe abastecimiento en los centros de salud y quienes hablan del desabastecimiento son militantes del Partido Nacional, adujo.

"Hay personas que dicen que no hay y el medicamento está atrás y al siguiente día sí se lo dan, lo hacen a propósito, los que trabajamos en salud no deberíamos tener color, pero, increíble lo que pesa ser 'cachureco' o no ser 'cachureco'", acotó. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. A criterio de la profesional de la medicina, los nacionalistas tiene maldad desde que nacieron.