Xiomara Castro ordena que las FF AA pasen a disposición del Consejo Nacional Electoral

Tegucigalpa, Honduras.- Mediante sus redes sociales, la presidenta Xiomara Castro ordenó que desde este 30 de octubre las Fuerzas Armadas pasen a disposición del Consejo Nacional Electoral (CNE), de cara a las elecciones generales del 30 de noviembre. La jefa de Estado recordó que las FF AA deben coadyuvar en el proceso y garantizar la seguridad, vigilancia, custodia y transporte del material electoral.

A su vez, Castro Sarmiento apuntó que la institución castrense debe contribuir al aseguramiento de la transmisión y resguardo de las actas de resultados en los comicios. "En mi carácter de Presidenta de la República y Comandante General de las Fuerzas Armadas, y en estricto cumplimiento de la Constitución y la Ley Electoral, ordeno que, a partir de esta fecha, las Fuerzas Armadas pasan a disposición del Consejo Nacional Electoral", indicó la mandataria. El traspaso de mando tiene que garantizar "la seguridad, vigilancia, custodia y transporte del material electoral, antes, durante y después de celebradas las elecciones; aseguramiento de la transmisión y resguardo de las actas de resultados".

Recordó el respeto a "los principios del libre sufragio y la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República en el proceso electoral que tendrá lugar el domingo 30 de noviembre, hasta la declaratoria final". Xiomara Castro se volvió a referir a los supuestos audios de Cossette López, Tomás Zambrano y un alto militar planificando -supuestamente- boicotear las elecciones, audios que fueron revelados por el fiscal general, Johel Zelaya.