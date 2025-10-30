Xiomara Castro ordena que las FF AA pasen a disposición del Consejo Nacional Electoral

Tegucigalpa, Honduras.- Mediante sus redes sociales, la presidenta Xiomara Castro ordenó que desde este 30 de octubre las Fuerzas Armadas pasen a disposición del Consejo Nacional Electoral (CNE), de cara a las elecciones generales del 30 de noviembre.
La jefa de Estado recordó que las FF AA deben coadyuvar en el proceso y garantizar la seguridad, vigilancia, custodia y transporte del material electoral.
A su vez, Castro Sarmiento apuntó que la institución castrense debe contribuir al aseguramiento de la transmisión y resguardo de las actas de resultados en los comicios.
"En mi carácter de Presidenta de la República y Comandante General de las Fuerzas Armadas, y en estricto cumplimiento de la Constitución y la Ley Electoral, ordeno que, a partir de esta fecha, las Fuerzas Armadas pasan a disposición del Consejo Nacional Electoral", indicó la mandataria.
El traspaso de mando tiene que garantizar "la seguridad, vigilancia, custodia y transporte del material electoral, antes, durante y después de celebradas las elecciones; aseguramiento de la transmisión y resguardo de las actas de resultados".
Recordó el respeto a "los principios del libre sufragio y la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República en el proceso electoral que tendrá lugar el domingo 30 de noviembre, hasta la declaratoria final".
Xiomara Castro se volvió a referir a los supuestos audios de Cossette López, Tomás Zambrano y un alto militar planificando -supuestamente- boicotear las elecciones, audios que fueron revelados por el fiscal general, Johel Zelaya.
"Las Fuerzas Armadas han sido informadas que el Ministerio Público ha revelado audios que evidencian una conspiración criminal en marcha para manipular el transporte electoral, interferir en la transmisión de resultados y alterar la voluntad popular", acotó.
Para ir concluyendo, la presidenta dijo que no tolerará "ningún acto dirigido a sabotear la transparencia electoral, violar la soberanía del Pueblo o alterar la paz democrática, será tolerado".
"Garantizo un proceso electoral limpio, libre, transparente, seguro y verificable, donde el voto del pueblo será respetado y ninguna estructura fraudulenta ni operación de injerencia criminal digital o manipulación cibernética prosperará. Comuníquese y Cúmplase", sentenció.