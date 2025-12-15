  1. Inicio
Matan a puñaladas a un hombre en Jutiapa, Atlántida

Informes preliminares indican que el hombre estaba caminando por la zona cuando fue atacado por otra persona

  • Actualizado: 15 de diciembre de 2025 a las 20:40
El joven fue declarado muerto en el lugar.

 Foto: Cortesía

Atlántida, Honduras.-Un hombre fue asesinado a puñaladas la tarde de este lunes 15 de diciembre en la comunidad de La Bomba, Jutiapa, Atlántida, en la zona norte de Honduras.

El fallecido fue identificado como Jairo Mendoza, quien falleció luego de recibir varias puñaladas en el torso.

Informes preliminares indican que el hombre estaba caminando por la zona cuando fue atacado por otra persona.

Los vecinos del lugar vieron el ataque y llamaron al Sistema Nacional de Emergencias 911, quienes llegaron rápidamente al lugar.

Pese a las acciones, el joven fue declarado muerto en el lugar.

Hasta el momento no se tienen mayores detalles de lo ocurrido, ni quién lo habría hecho.

La familia de Mendoza exige que se haga justicia y que la muerte de su pariente no quede impune.

