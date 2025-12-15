Matan a puñaladas a un hombre en Jutiapa, Atlántida

Atlántida, Honduras.-Un hombre fue asesinado a puñaladas la tarde de este lunes 15 de diciembre en la comunidad de La Bomba, Jutiapa, Atlántida, en la zona norte de Honduras.

El fallecido fue identificado como Jairo Mendoza, quien falleció luego de recibir varias puñaladas en el torso.

Informes preliminares indican que el hombre estaba caminando por la zona cuando fue atacado por otra persona.

Los vecinos del lugar vieron el ataque y llamaron al Sistema Nacional de Emergencias 911, quienes llegaron rápidamente al lugar.