Atropellan a peatón cuando intentaba cruzar el bulevar Fuerzas Armadas

Tegucigalpa, Honduras.- Un ciudadano fue atropellado la mañana de este lunes -15 de diciembre- mientras intentaba cruzar el bulevar Fuerzas Armadas (FF. AA.).

El hecho ocurrió a la altura de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM), cuando el peatón intentaba llegar al otro extremo de la vía.

Según testigos, el hombre logró avanzar hasta el centro del bulevar, pero no pudo continuar, ya que fue embestido por una camioneta, que lo lanzó varios metros debido al fuerte impacto.