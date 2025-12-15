Atropellan a peatón cuando intentaba cruzar el bulevar Fuerzas Armadas

Tegucigalpa, Honduras.- Un ciudadano fue atropellado la mañana de este lunes -15 de diciembre- mientras intentaba cruzar el bulevar Fuerzas Armadas (FF. AA.).
El hecho ocurrió a la altura de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM), cuando el peatón intentaba llegar al otro extremo de la vía.
Según testigos, el hombre logró avanzar hasta el centro del bulevar, pero no pudo continuar, ya que fue embestido por una camioneta, que lo lanzó varios metros debido al fuerte impacto.
Personas que se encontraban en el lugar aseguraron que la víctima quedó inconsciente tras el accidente; incluso, algunos pensaron que no presentaba signos vitales.
De inmediato, alertaron a las autoridades, quienes se desplazaron hasta la escena y confirmaron que, afortunadamente, el hombre aún se encontraba con vida.
El herido fue trasladado de urgencia al Hospital Escuela (HE), donde, de acuerdo con información preliminar, se debate entre la vida y la muerte.
Hasta el momento, las autoridades no han brindado mayores detalles sobre su identidad ni sobre las circunstancias exactas del accidente.