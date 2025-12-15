  1. Inicio
Capturan a deportado por homicidio y robo violento

El sospechoso, quien tenía una alerta internacional, fue deportado desde Estados Unidos y capturado en el aeropuerto Villeda Morales de La Lima

El sujeto fue detenido por la Policía Internacional en el aeropuerto Villeda Morales de la zona norte y entregado a las autoridades.

San Pedro Sula, Honduras.- Un hombre hondureño de 35 años, buscado a nivel internacional por su presunta participación en un homicidio y un robo violento, fue capturado en las últimas horas a su llegada al país en el Aeropuerto Internacional Ramón Villeda Morales, en el municipio de La Lima, Cortés.

El sospechoso arribó a Honduras en condición de deportado desde Alexandria, Louisiana, Estados Unidos, y al momento de su ingreso las autoridades confirmaron que tenía vigente una notificación roja internacional, lo que permitió su detención inmediata.

De acuerdo con las investigaciones, el capturado es señalado como responsable de un ataque armado ocurrido el 4 de enero de 2021 en el departamento de Yoro. Ese día, una mujer y uno de sus hijos acababan de retirar una fuerte suma de dinero de una entidad bancaria y se dirigían a su vivienda en un vehículo tipo pick-up.

Durante el trayecto, en una zona rural del municipio de Yoro, un individuo armado interceptó el automotor y abrió fuego, hiriendo de gravedad al conductor. Tras detener la marcha, el atacante disparó nuevamente, causándole la muerte en el lugar.

Luego del crimen, el agresor habría amenazado a la acompañante para despojarla del dinero y otras pertenencias, tras lo cual huyó con rumbo desconocido.

Por estos hechos, un juzgado de Yoro emitió una orden de captura en su contra por los delitos de homicidio y robo con violencia o intimidación, cargos por los cuales ahora deberá responder ante la justicia hondureña.

El detenido fue puesto a disposición del juzgado competente, donde se le seguirá el proceso penal correspondiente.

