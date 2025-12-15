Capturan a deportado por homicidio y robo violento

San Pedro Sula, Honduras.- Un hombre hondureño de 35 años, buscado a nivel internacional por su presunta participación en un homicidio y un robo violento, fue capturado en las últimas horas a su llegada al país en el Aeropuerto Internacional Ramón Villeda Morales, en el municipio de La Lima, Cortés. El sospechoso arribó a Honduras en condición de deportado desde Alexandria, Louisiana, Estados Unidos, y al momento de su ingreso las autoridades confirmaron que tenía vigente una notificación roja internacional, lo que permitió su detención inmediata.

De acuerdo con las investigaciones, el capturado es señalado como responsable de un ataque armado ocurrido el 4 de enero de 2021 en el departamento de Yoro. Ese día, una mujer y uno de sus hijos acababan de retirar una fuerte suma de dinero de una entidad bancaria y se dirigían a su vivienda en un vehículo tipo pick-up. Durante el trayecto, en una zona rural del municipio de Yoro, un individuo armado interceptó el automotor y abrió fuego, hiriendo de gravedad al conductor. Tras detener la marcha, el atacante disparó nuevamente, causándole la muerte en el lugar. Luego del crimen, el agresor habría amenazado a la acompañante para despojarla del dinero y otras pertenencias, tras lo cual huyó con rumbo desconocido.