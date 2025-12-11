Muere hombre tras impactar con su vehículo en un puente de la Kennedy

El hombre, quien aún no ha sido identificado, vestía un jean y una sudadera negra. Su cuerpo quedó sin vida dentro del automotor y atrapado entre el amasijo de hierro.

Tegucigalpa, Honduras.- Un hombre falleció la noche de ayer tras impactar contra la columna de un puente a desnivel en la colonia Kennedy de Tegucigalpa , ciudad capital de Honduras.

Elementos del Cuerpo de Bomberos y paramédicos de la misma institución llegaron al lugar y confirmaron que la víctima no presentaba signos vitales. Minutos después, el cuerpo fue extraído del vehículo.

De acuerdo con la información preliminar, el fallecido conducía en estado de ebriedad y a exceso de velocidad; sin embargo, serán las pruebas forenses las que confirmen esa versión.

El cadáver fue trasladado a la morgue de Medicina Forense en Tegucigalpa, donde será entregado este jueves a sus familiares. El vehículo en el que se transportaba era un pickup color gris y sin placas.

Desde el 1 de enero al 1 de diciembre de 2025, Honduras registra 16 mil accidentes de tránsito, según estadísticas de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT).

El portavoz de la institución, César Aguilar, detalló que producto de estos accidentes han perdido la vida unas 1,715 personas.