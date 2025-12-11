Muere hombre tras impactar con su vehículo en un puente de la Kennedy

Tegucigalpa, Honduras.- Un hombre falleció la noche de ayer tras impactar contra la columna de un puente a desnivel en la colonia Kennedy de Tegucigalpa, ciudad capital de Honduras.
El hombre, quien aún no ha sido identificado, vestía un jean y una sudadera negra. Su cuerpo quedó sin vida dentro del automotor y atrapado entre el amasijo de hierro.
Elementos del Cuerpo de Bomberos y paramédicos de la misma institución llegaron al lugar y confirmaron que la víctima no presentaba signos vitales. Minutos después, el cuerpo fue extraído del vehículo.
De acuerdo con la información preliminar, el fallecido conducía en estado de ebriedad y a exceso de velocidad; sin embargo, serán las pruebas forenses las que confirmen esa versión.
El cadáver fue trasladado a la morgue de Medicina Forense en Tegucigalpa, donde será entregado este jueves a sus familiares. El vehículo en el que se transportaba era un pickup color gris y sin placas.
Desde el 1 de enero al 1 de diciembre de 2025, Honduras registra 16 mil accidentes de tránsito, según estadísticas de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT).
El portavoz de la institución, César Aguilar, detalló que producto de estos accidentes han perdido la vida unas 1,715 personas.
Las principales causas de los accidentes son la imprudencia del conductor (exceso de velocidad, consumo de alcohol, distracciones como el uso del celular), la desobediencia a las señales de tránsito y, en el caso de los atropellos, la imprudencia peatonal.