¿Suplantaron identidad de Alejandra Rubio para estafar?: "Le va a caer todo el peso de la ley"

La creadora de contenido y empresaria Alejandra Rubio denunció recientemente a través de sus redes sociales que ciberdelincuentes suplantaron su identidad con la finalidad de estafar a los clientes que compran sus productos. ¿Quién la suplantó? A continuación los detalles.
La ex presentadora detalló a través de un comunicado que un ciberdelincuente creó una página en Facebook bajo el nombre "Alejandra Rubio Hn", sitio desde el que estaban ofreciendo productos de maquillaje de su marca denominada "ALEJANDRA RUBIO by Glammybox", generando confusión entre sus compradores.
Desafortunadamente, varias personas cayeron en la estafa, según explicó Rubio en su comunicado oficial.
"Según las personas que cayeron en la estafa depositándoles en reiteradas ocasiones a alguien de nombre Elmer José Vásquez Vásquez, quien no sabemos quién es y no lo reconocemos como persona encargada de ventas de la empresa Alejandra Rubio Glammy Box", dice parte del documento compartido a través de sus plataformas.
La también creadora de contenido explicó que sus canales de pago y contacto son únicamente a través de "9568-2660 en Honduras y 9729402060 en EE UU, pagos en zelle, 9729402060, a nombre de Cherry Cárcamo, mediante Cash app $glammybox", agregó Rubio en su comunicado.
Ante la situación, Rubio manifestó sentirse indignada, ya que algunas personas resultaron afectadas por los responsables del delito.
"Estoy indignada... para la persona que está jugando de viva conmigo, le va a caer todo el peso de la ley. Con Alejandra Rubio no se juega", escribió a través de una historia en su Instagram. Cabe mencionar que su equipo legal realizó la respectiva denuncia ante las autoridades.
Por consiguiente, instó a las personas que fueron afectadas por esta situación a presentar sus denuncias ante las autoridades y colaborar con la investigación.
"La acción que esté sujeto realiza es contentiva de delito como estafa, fraude informático y usurpación de identidad, contemplados en el Código Penal hondureño. Nuestros abogados han iniciado las acciones legales ante las autoridades competentes y se han activado los protocolos internos de seguridad para mitigar riesgos y preservar la integridad de la información y la reputación de ALEJANDRA RUBIO By GLAMMY BOX", informaron en el documento oficial.
Alejandra reiteró el llamado a sus clientes, a desestimar comunicaciones no verificadas.
Por otra parte, Rubio agradeció la confianza de su comunidad y reiteró que continuará ofreciendo sus productos únicamente a través de canales oficiales y seguros, para evitar futuros engaños.
A pesar del momento amargo, la ex presentadora saltó página y se fue a disfrutar de unas merecidas vacaciones en las paradisiacas playas de Roatán, para celebrar su cumpleaños.