¿Suplantaron identidad de Alejandra Rubio para estafar?: "Le va a caer todo el peso de la ley"

"La acción que esté sujeto realiza es contentiva de delito como estafa, fraude informático y usurpación de identidad, contemplados en el Código Penal hondureño. Nuestros abogados han iniciado las acciones legales ante las autoridades competentes y se han activado los protocolos internos de seguridad para mitigar riesgos y preservar la integridad de la información y la reputación de ALEJANDRA RUBIO By GLAMMY BOX", informaron en el documento oficial.