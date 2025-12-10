¿Aislinn Derbez hospitalizada tras la muerte de su mamá? La foto que inquieta a sus fans

La actriz mexicana, Aislinn Derbez, despertó alarma entre sus seguidores tras haber publicado una fotografía, que muchos interpretaron como una señal de que podría estar hospitalizada, a semanas de la muerte de su madre. ¿De qué imagen se trata? A continuación los detalles
A través de su cuenta oficial de Instagram, Derbez muestra lo que parece ser su brazo con un catéter, generando especulaciones por su estado actual.
La actriz y también empresaria expresó a través de un mensaje que ha vivido un mes intenso, lleno de cambios y sentimientos encontrados, pero también de paz, a pesar de la adversidad.
"Si les contara la cantidad de cosas que han pasado este mes... no lo puedo ni creer... Un huracán de locura, renovación y sanación, pero con más paz que nunca y acompañada por tanto amor que me explota el corazón. La tribu que cultivamos es todo", escribió Aislinn en sus historia de Instagram.
El pasado mes, la hija mayor del reconocido actor Eugenio Derbez, confirmó la muerte de Gabriela Michele, su madre, a causa de un infarto.
Desde entonces, Aislinn ha compartido mensajes de despedida y agradecimiento por el apoyo recibido.
No obstante, entre líneas la actriz mencionó que tenía una cirugía pendiente que había estado postergando "por miedo", aunque sin dar mayores detalles.
Derbez también dejó entrever que ha recibido el apoyo de familiares, amigos y seres cercanos durante la pérdida de su madre, por lo que instó a sus seguidores a buscar acompañamiento en momentos difíciles.
"Nunca vivan sus procesos difíciles solos, eso es lo más importante", escribió la actriz mexicana en una de sus historias de Instagram.
De momento, sus seguidores continúan dejándole mensajes de apoyo, sobre todo ahora que reapareció en redes sociales tras el duro golpe, la pérdida de su madre.