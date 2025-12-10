  1. Inicio
De Stranger Things a Las Ratas: Las series de Netflix más vistas en Honduras

La nueva temporada de Stranger Things, The Abandons, Beso Dinamita o Simplemente Alicia, entre las diez series más populares de Netflix en Honduras hasta el 10 de diciembre de 2025

  • 10 de diciembre de 2025 a las 15:42
1 de 10

1. La temporada 5 de la serie Stranger Things se ubica en el número 1 de la lista de las más populares en Honduras de este miércoles 10 de diciembre de 2025.

 Foto: Internet
2 de 10

2. La romántica miniserie de K-Drama Beso Dinamita contiene 14 episodios, de los cuales están disponibles ocho. Combina romance explosivo, comedia ágil y escenas de absurda tensión.

 Foto: Instagram
3 de 10

3. The Abandons, es un western estadounidense de acción y drama creado por Kurt Sutter. Está ambientada en la década de 1850 y se centra en los conflictos de varios grupos de forajidos en el viejo Oeste.

Foto: Internet
4 de 10

4. Sean Combs Ajuste de Cuenta es una serie documental que investiga las impactantes acusaciones de Sean "Diddy" Combs y su imperio Bad Boy, abarcando décadas de su vida.

 Foto: Facebook
5 de 10

5. "El precio de una confesión" es la historia de una extraña que le ofrece un trato a una mujer acusada de matar a su propio esposo. Pero el precio para probar su inocencia es muy alto.

 Foto: Facebook
6 de 10

6. Pro Bono, es un k-drama legal y de comedia protagonizado por Jung Kyung-ho, que narra la historia de Kang Da wit, un juez exitoso cuya vida da un giro inesperado tras un escándalo que arruina su prestigio.

 Foto: Internet
7 de 10

7. NOS4A2 (Nosferatu) es la historia de una adolescente con un don sobrenatural para encontrar lo perdido intenta detener a un depredador inmortal que atrapa a los niños en un retorcido mundo de fantasía.

 Foto: Facebook
8 de 10

8. "Simplemente Alicia", cuenta como una esposa ingeniosa lleva una doble vida, hace malabares con hogares y esposos separados mientras busca evitar que se descubran sus mentiras.

 Foto: Internet
9 de 10

9. "Estado de fuga" es una serie basada en hechos reales basada en la masacre de Pozzetto (1986) y en la novela Satanás del escritor bogotano Mario Mendoza.

 Foto: Instagram
10 de 10

10: "Las ratas: Una historia de The Witcher" cuenta como una banda de seis forajidos que está lista para dar un golpe debe confiar uno en el otro y en un brujo venido a menos.

 Foto: Internet
