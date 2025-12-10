De Stranger Things a Las Ratas: Las series de Netflix más vistas en Honduras

1. La temporada 5 de la serie Stranger Things se ubica en el número 1 de la lista de las más populares en Honduras de este miércoles 10 de diciembre de 2025.
2. La romántica miniserie de K-Drama Beso Dinamita contiene 14 episodios, de los cuales están disponibles ocho. Combina romance explosivo, comedia ágil y escenas de absurda tensión.
3. The Abandons, es un western estadounidense de acción y drama creado por Kurt Sutter. Está ambientada en la década de 1850 y se centra en los conflictos de varios grupos de forajidos en el viejo Oeste.
4. Sean Combs Ajuste de Cuenta es una serie documental que investiga las impactantes acusaciones de Sean "Diddy" Combs y su imperio Bad Boy, abarcando décadas de su vida.
5. "El precio de una confesión" es la historia de una extraña que le ofrece un trato a una mujer acusada de matar a su propio esposo. Pero el precio para probar su inocencia es muy alto.
6. Pro Bono, es un k-drama legal y de comedia protagonizado por Jung Kyung-ho, que narra la historia de Kang Da wit, un juez exitoso cuya vida da un giro inesperado tras un escándalo que arruina su prestigio.
7. NOS4A2 (Nosferatu) es la historia de una adolescente con un don sobrenatural para encontrar lo perdido intenta detener a un depredador inmortal que atrapa a los niños en un retorcido mundo de fantasía.
8. "Simplemente Alicia", cuenta como una esposa ingeniosa lleva una doble vida, hace malabares con hogares y esposos separados mientras busca evitar que se descubran sus mentiras.
9. "Estado de fuga" es una serie basada en hechos reales basada en la masacre de Pozzetto (1986) y en la novela Satanás del escritor bogotano Mario Mendoza.
10: "Las ratas: Una historia de The Witcher" cuenta como una banda de seis forajidos que está lista para dar un golpe debe confiar uno en el otro y en un brujo venido a menos.