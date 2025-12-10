¿"La Bicha Catracha" y "LaLoyda" en conflicto con Omar Velásquez por Miss Queen 2025? ¿Qué pasó?

El creador de contenido, Omar Velásquez, más conocido como Nicolle, causó revuelo enredes sociales al exponer a Fredy Rodríguez, conocido como "La Bicha Catracha" y "LaLoyda", afirmando que "le quedaron mal" al haberle confirmado su participación en su proyecto Miss Queen 2025. ¿Le cancelaron? Aquí los detalles de la polémica.
“Muchos rechazaron el proyecto, lo tomaron como una burla, y ahora que yo invertí, me dejaron vendida”, afirmó Nicolle en un video que se ha viralizado en redes sociales.
Velásquez aseguró que invirtió dinero en vuelos, logística y producción, confiando en quienes le habían prometido apoyo. Uno de los nombres que mencionó fue La Bicha Catracha, quien supuestamente le canceló en un momento crucial.
“Hubo una candidata que también dijo que si todo pagué, y antes de que la llevara, simplemente dijo que no quería participar en el último momento”, relató, refiriéndose a LaLoyda. Velásquez detalló que pagó todos los gastos relacionados con su participación, desde maquilladores hasta vestuario y sesiones fotográficas. “En el momento me dice que ya no quiere, y eso me dolió”, explicó.
Asimismo, el también emprendedor, Omar Velásquez, expresó que con su persona no se juega. “Con mi familia, con mi dinero, y con mi trabajo, no. Eso no se hace”, agregó mientras conversaba con creadores de contenido que aceptaron participar en su reality.
Ante la polémica, La Bicha Catracha reaccionó a través de sus redes sociales, explicando el motivo por el cual no participó en el Miss Queen 2025.
“Yo ando con la nariz hinchada, todavía me duele, y por eso no pude ir”, explicó.
Sin embargo, Omar Velásquez (Nicolle) manifestó que no creyó en la excusa que La Bicha Catracha le dio. “Me construyeron una excusa que, viendo sus redes y su rostro, no parecía válida”.
En ese sentido, La Bicha Catracha manifestó que le escribió a Velázquez para que le diera un monto total de los gastos relacionados con su persona.
"Ya le escribí y le dije que me mandara cuánto va a ser y yo con todo gusto se lo pago, no tengo problema porque yo di mi palabra que iba a ir, así que voy a afrontar lo que se gastó", agregó Fredy Rodríguez, dejando en claro que ya no comentaría nada más sobre esta polémica.
El creador de contenido hondureño, conocido en redes como Nicolle, organizó Miss Queen 2025 en Houston, un concurso con el objetivo de demostrar que las figuras públicas trans enfrentan retos cotidianos.
La competencia, que seleccionó a unos diez concursantes, comenzó el pasado 8 de diciembre y culminará con una gran gala final este 10 de diciembre.