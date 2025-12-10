De Chris Evans a Ariana Grande y más: Celebridades que aman la Navidad

Aquí una recopilación de los famosos que viven diciembre con un entusiasmo único.
Reese Witherspoon. Reese disfruta tanto la Navidad que cada año comparte sus decoraciones, recetas y tradiciones favoritas en redes sociales.
Hilary Duff. La actriz y cantante ha dicho que la Navidad es su época favorita, y suele compartir fotos familiares llenas de luces, pijamas temáticas y mucho espíritu festivo.
Michael Bublé. Con su álbum navideño convertido ya en tradición anual, Bublé confiesa que diciembre es su mes favorito por el ambiente familiar y la nostalgia que lo inspira.
Jennifer Lopez. J.Lo adora la temporada navideña y suele celebrarla con su familia entre árboles lujosos, decoraciones elegantes y tradiciones muy personales.
Camila Cabello. La cantante ha expresado más de una vez que la Navidad la llena de nostalgia y alegría, especialmente por las costumbres que mantiene con su familia cubana.
Ariana Grande. Ari ha dicho en varias entrevistas que la Navidad siempre ha sido mágica para ella; incluso lanzó canciones navideñas inspiradas en sus recuerdos de infancia.
Mariah Carey. La indiscutible “Reina de la Navidad” celebra esta temporada con shows especiales, tradiciones familiares y su clásico ritual al activar oficialmente la época festiva cada noviembre.
Kelly Clarkson. La cantante ha declarado que la Navidad es su celebración favorita y cada año sorprende con especiales, nuevos temas festivos y montones de decoraciones.
Taylor Swift. Swift ha mostrado su amor por la temporada en múltiples ocasiones, desde decoraciones caseras hasta canciones inspiradas en el espíritu navideño.
Gwen Stefani. Fan absoluta de la temporada, Gwen suele compartir sus celebraciones y unió su amor por la Navidad a la música con su álbum lleno de clásicos festivos.
Chris Evans. El actor ha admitido que Navidad es su fecha favorita del año, especialmente por el tiempo que pasa con su familia en Boston.