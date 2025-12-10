  1. Inicio
De Chris Evans a Ariana Grande y más: Celebridades que aman la Navidad

La temporada más mágica del año también tiene a sus fans en Hollywood. Varios famosos han confesado que la Navidad es su época favorita y lo demuestran a su manera

  • 10 de diciembre de 2025 a las 12:49
Aquí una recopilación de los famosos que viven diciembre con un entusiasmo único.

 Fotos: Shutterstock.
Reese Witherspoon. Reese disfruta tanto la Navidad que cada año comparte sus decoraciones, recetas y tradiciones favoritas en redes sociales.

 Foto: Shutterstock.
Hilary Duff. La actriz y cantante ha dicho que la Navidad es su época favorita, y suele compartir fotos familiares llenas de luces, pijamas temáticas y mucho espíritu festivo.

 Foto: Shutterstock.
Michael Bublé. Con su álbum navideño convertido ya en tradición anual, Bublé confiesa que diciembre es su mes favorito por el ambiente familiar y la nostalgia que lo inspira.

 Foto: Shutterstock.
Jennifer Lopez. J.Lo adora la temporada navideña y suele celebrarla con su familia entre árboles lujosos, decoraciones elegantes y tradiciones muy personales.

 Foto: Shutterstock.
Camila Cabello. La cantante ha expresado más de una vez que la Navidad la llena de nostalgia y alegría, especialmente por las costumbres que mantiene con su familia cubana.

 Foto: Shutterstock.
Ariana Grande. Ari ha dicho en varias entrevistas que la Navidad siempre ha sido mágica para ella; incluso lanzó canciones navideñas inspiradas en sus recuerdos de infancia.

 Foto: Shutterstock.
Mariah Carey. La indiscutible “Reina de la Navidad” celebra esta temporada con shows especiales, tradiciones familiares y su clásico ritual al activar oficialmente la época festiva cada noviembre.

 Foto: Shutterstock.
Kelly Clarkson. La cantante ha declarado que la Navidad es su celebración favorita y cada año sorprende con especiales, nuevos temas festivos y montones de decoraciones.

 Foto: Shutterstock.
Taylor Swift. Swift ha mostrado su amor por la temporada en múltiples ocasiones, desde decoraciones caseras hasta canciones inspiradas en el espíritu navideño.

 Foto: Shutterstock.
Gwen Stefani. Fan absoluta de la temporada, Gwen suele compartir sus celebraciones y unió su amor por la Navidad a la música con su álbum lleno de clásicos festivos.

 Foto: Shutterstock.
Chris Evans. El actor ha admitido que Navidad es su fecha favorita del año, especialmente por el tiempo que pasa con su familia en Boston.

 Foto: Shutterstock.
