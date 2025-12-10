Capturan a cuatro policías por secuestrar a testigo protegido; pidieron L70 mil por su libertad

Cuatro integrantes de la Policía Nacional (PN), tres de ellos asignados al Centro de internamiento para menores infractores Jalteva, fueron capturados este miércoles -10 de diciembre- por suponerlos responsables de secuestrar y allanar la vivienda de un testigo protegido.
Según la investigación, durante el mes de julio -de este 2025- los acusados irrumpieron violentamente en la casa de un testigo protegido en Santa María del Real, Olancho.
Tras sacarlo por la fuerza, exigieron a sus familiares el pago de 70,000 lempiras a cambio de su liberación, según el expediente.
La familia negoció y logró reducir el monto a 11,000 lempiras, dinero que habría sido entregado directamente a los agentes implicados.
Las diligencias investigativas permitieron identificar a cada uno de los involucrados y confirmar su participación en el presunto secuestro.
El primer señalado es José Eliezer Oseguera Aguilar, de 24 años, residente en Catacamas y adscrito igualmente a Jalteva. Oseguera Aguilar formó parte del grupo que habría sometido al testigo protegido y trasladado fuera de su vivienda por la fuerza.
El segundo detenido es Óscar Andrés Blandín Blandín, de 28 años, quien residía en Ojojona y también laboraba como agente en Jalteva.
El tercer capturado es Rolin Vicente Torres López, de 23 años, originario de Jocón, Yoro, y asignado al centro Jalteva.
Torres López también figura como policía activo y es señalado por su participación en la irrupción violenta ocurrida en julio en Olancho.
Y el cuarto detenido fue identificado como Kevin Uliser Maradiaga Centeno, de 21 años, residente en Choluteca y asignado en la colonia Kennedy.
Maradiaga Centeno trabajaba como policía activo y, según la investigación, habría participado directamente en la retención ilegal del testigo protegido.
Las órdenes de captura se emitieron luego de confirmar que los cuatro agentes presuntamente actuaron de manera conjunta durante el hecho.
Los detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades competentes y ahora deberán enfrentar un proceso judicial por los delitos que se les imputan.
Al momento de la detención se les decomisó cuatro teléfonos celulares que serán investigados por las autoridades.