Capturan a presuntos asesinos del candidato a diputado Óscar Bustillo, en Yoro

Las detenciones se realizaron tras siete allanamientos realizados por la Policía Nacional. Ambos hombres, de 29 años, tenían órdenes por asesinato y asociación para delinquir

  • 10 de diciembre de 2025 a las 17:02
Dos hombres fueron capturados en el departamento de Yoro este miércoles -10 de diciembre- por su presunta participación en el asesinato del candidato a diputado del partido Libertad y Refundación (Libre) Óscar Bustillo.

Las detenciones ocurrieron tras siete allanamientos realizados en el marco de la Operación Cabañas, realizada por la Policía Nacional (PN).

Uno de los capturados es un joven de 29 años residente en la colonia Jamil Hawit; el otro es conocido como “Kotolo”, también de 29 años.

Ambos tenían órdenes de captura por asesinato y asociación para delinquir, emitidas por un juzgado de competencia nacional.

Según la investigación, Bustillo fue atacado el pasado 9 de septiembre de 2025, al llegar a su vivienda en el barrio Montecristo, en Yoro.

Los presuntos responsables habrían esperado a la víctima en el lugar para dispararle en repetidas ocasiones.

La DPI y unidades especiales realizaron las diligencias que permitieron identificar a los sospechosos.

En los allanamientos se decomisaron celulares, ropa y dispositivos electrónicos vinculados al caso.

También se encontró un casquillo calibré 9 milímetros que será analizado en laboratorios forenses.

Las autoridades continúan investigando para determinar si más personas participaron en el crimen.

