¿Por qué fue asesinado Jefry Gómez, hallado muerto tras volver de una cena navideña?

Un joven identificado como Jefry Enail Gómez Ramos, de 24 años, fue encontrado sin vida el domingo 7 de diciembre en las orillas del río Sabacuante, en la aldea El Tablón, Tegucigalpa. La Policía Nacional mantiene abiertas las líneas de investigación para esclarecer su asesinato. ¿Cuáles son las hipótesis?
El joven trabajaba en una venta de vehículos y había salido la noche anterior a una cena navideña con compañeros de trabajo.
Según los reportes preliminares, Gómez fue interceptado cuando regresaba a su vivienda en la colonia Villa Nueva.
Según las primeras investigaciones, la Policía apunta a que el crimen podría estar relacionado con la extorsión.
Entre otras disputas por control territorial ejercidas por estructuras delictivas que operan en la zona oriental de la capital.
Otras hipótesis, que no se descartan por parte de las autoridades, es que el joven haya sido confundido por los atacantes.
También investigan si se trata de una represalia relacionada con el sector donde residía, pues su vehículo sin placas pudo haber despertado sospechas entre los agresores.
"Estamos analizando varias hipótesis, incluyendo la participación de grupos delictivos que mantienen presencia en el sector. Se trabajará en la revisión de cámaras y en entrevistas a testigos", indicó una fuente policial vinculada al caso a HRN.
El automóvil en el que se transportaba Gómez, un turismo azul metálico, fue hallado abandonado en la carretera que conduce hacia las aldeas Los Pinos y El Tablón.
Horas más tarde, su cuerpo apareció en una poza cercana a la represa San José. Agentes policiales resguardaron ambas escenas mientras personal de Medicina Forense llevó a cabo el levantamiento y la recopilación de evidencias.