¿Por qué fue asesinado Jefry Gómez, hallado muerto tras volver de una cena navideña?

Un joven identificado como Jefry Enail Gómez Ramos, de 24 años, fue encontrado sin vida el domingo 7 de diciembre en las orillas del río Sabacuante, en la aldea El Tablón, Tegucigalpa. La Policía Nacional mantiene abiertas las líneas de investigación para esclarecer su asesinato. ¿Cuáles son las hipótesis?