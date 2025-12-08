  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías sucesos

¿Por qué fue asesinado Jefry Gómez, hallado muerto tras volver de una cena navideña?

Las autoridades investigan las causas del crimen contra Jefry Gómez, hallado sin vida en El Tablón, tras regresar de una cena navideña

  • 08 de diciembre de 2025 a las 14:32
¿Por qué fue asesinado Jefry Gómez, hallado muerto tras volver de una cena navideña?
1 de 10

Un joven identificado como Jefry Enail Gómez Ramos, de 24 años, fue encontrado sin vida el domingo 7 de diciembre en las orillas del río Sabacuante, en la aldea El Tablón, Tegucigalpa. La Policía Nacional mantiene abiertas las líneas de investigación para esclarecer su asesinato. ¿Cuáles son las hipótesis?

 Foto: Alex Pérez| EL HERALDO
¿Por qué fue asesinado Jefry Gómez, hallado muerto tras volver de una cena navideña?
2 de 10

El joven trabajaba en una venta de vehículos y había salido la noche anterior a una cena navideña con compañeros de trabajo.

 Foto: Alex Pérez| EL HERALDO
¿Por qué fue asesinado Jefry Gómez, hallado muerto tras volver de una cena navideña?
3 de 10

Según los reportes preliminares, Gómez fue interceptado cuando regresaba a su vivienda en la colonia Villa Nueva.

Foto: Alex Pérez| EL HERALDO
¿Por qué fue asesinado Jefry Gómez, hallado muerto tras volver de una cena navideña?
4 de 10

Según las primeras investigaciones, la Policía apunta a que el crimen podría estar relacionado con la extorsión.

 Foto: Alex Pérez| EL HERALDO
¿Por qué fue asesinado Jefry Gómez, hallado muerto tras volver de una cena navideña?
5 de 10

Entre otras disputas por control territorial ejercidas por estructuras delictivas que operan en la zona oriental de la capital.

 Foto: redes sociales
¿Por qué fue asesinado Jefry Gómez, hallado muerto tras volver de una cena navideña?
6 de 10

Otras hipótesis, que no se descartan por parte de las autoridades, es que el joven haya sido confundido por los atacantes.

 Foto: Alex Pérez| EL HERALDO
¿Por qué fue asesinado Jefry Gómez, hallado muerto tras volver de una cena navideña?
7 de 10

También investigan si se trata de una represalia relacionada con el sector donde residía, pues su vehículo sin placas pudo haber despertado sospechas entre los agresores.

 Foto: Alex Pérez| EL HERALDO
¿Por qué fue asesinado Jefry Gómez, hallado muerto tras volver de una cena navideña?
8 de 10

"Estamos analizando varias hipótesis, incluyendo la participación de grupos delictivos que mantienen presencia en el sector. Se trabajará en la revisión de cámaras y en entrevistas a testigos", indicó una fuente policial vinculada al caso a HRN.

 Foto: captura de pantalla
¿Por qué fue asesinado Jefry Gómez, hallado muerto tras volver de una cena navideña?
9 de 10

El automóvil en el que se transportaba Gómez, un turismo azul metálico, fue hallado abandonado en la carretera que conduce hacia las aldeas Los Pinos y El Tablón.

Foto: captura de pantalla
¿Por qué fue asesinado Jefry Gómez, hallado muerto tras volver de una cena navideña?
10 de 10

Horas más tarde, su cuerpo apareció en una poza cercana a la represa San José. Agentes policiales resguardaron ambas escenas mientras personal de Medicina Forense llevó a cabo el levantamiento y la recopilación de evidencias.

 Foto: Alex Pérez| EL HERALDO
Cargar más fotos