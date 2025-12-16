Preocupante ola de muertes violentas de mujeres en el departamento de Cortés

San Pedro Sula, Honduras.- El departamento de Cortés suma a la fecha 37 muertes violentas de mujeres, de las que 26 se han registrado en esta ciudad. Las víctimas más recientes fueron halladas en distintos sectores de las cañeras del municipio de San Manuel. Una de ellas es Yolanda Espinoza Valdés, de 30 años, cuyo cuerpo se halló el 17 de noviembre en medio de las plantaciones de la colonia Moncada.

Al igual que Valdés, solo que el 21 de octubre, Ana Michelle Lara Rodríguez de 22 fue encontrada sin vida junto a su pareja en el sector de La Sabana. Ella tenía ocho meses de embarazo.

En el caso de San Pedro Sula, el último caso ocurrió el pasado 15 de octubre, cuando se encontró el cuerpo de Clardy Walkiria Yanes, una comerciante de 34 años, en una desolada calle que conecta con el desvío que lleva a la residencial El Limonar. Esta presentaba varios impactos de bala y tenía una bolsa en su cabeza.



Impunidad

La falta de respuesta en los tres casos, ya que siguen en la impunidad, indigna y preocupa a organizaciones que velan por la seguridad de las hondureñas. Nohemi Dubón, del Foro de Derechos de Mujeres, lamentó que el país suma este año más de 230 muertes de mujeres y que el 95% de los crímenes siguen en la impunidad. Según dijo, este último dato desnuda la vulnerabilidad al que las hondureñas se enfrentan. "Cada día vemos que mujeres mueren violentamente en el país. Por años, el Estado mantiene una deuda con nosotras, ya que la falta de respuesta del sistema judicial promueve que los victimarios actúen sin miedo a ser castigados. Y si son castigados, son penas leves", explicó.